Recentemente, gli sviluppatori di WhatsApp hanno rilasciato un nuovo aggiornamento attraverso il programma TestFlight beta, dedicato esclusivamente a determinati dispositivi. Suddetta novità introduce alcuni interessanti cambiamenti, tra cui una sorta di area segreta che permette di gestire le funzioni e navigare tra le community.

Quest’ultime, su WhatsApp, consistono in gruppi di chat che fungono da veri e propri “spazi virtuali” in cui gli utenti possono condividere interessi tematici, discutere di argomenti specifici e interagire con utenti che non sono parte dei loro contatti. In sostanza, offrono un nuovo modo per socializzare e conoscere nuovi utenti.

WhatsApp rilascia nuove interessanti novità

Da diversi anni, l’app consente agli utenti di unirsi a community o gruppi esistenti, purché siano invitati da un membro o utilizzino un link di invito. Con l’ultimo aggiornamento vengono aggiunte diverse modifiche temporaneamente accessibili solo a pochi beta tester. Tra le novità c’è una scheda dedicata per gli utenti iPad, che facilita la gestione delle community tramite l’app.

In passato, esplorare i gruppi di chat su tali dispositivi richiedeva procedure complesse. Gli utenti dovevano cercare manualmente le community tra le altre conversazioni, un processo laborioso che ha suscitato diverse lamentele. Il nuovo aggiornamento, invece, introduce una sezione dedicata dove le community sono elencate in modo ordinato e facilmente accessibile. Ciò rende sia la navigazione che l’interazione molto più semplici rispetto al passato.

Al momento, la funzione è in fase beta e accessibile tramite TestFlight. Gli utenti coinvolti nel test avranno l’opportunità di provarle. Dopo potranno segnalare possibili problemi o miglioramenti da apportare. È previsto che suddetta novità sarà disponibile per tutti in un futuro prossimo. Durante il periodo di test, gli sviluppatori raccolgono feedback per perfezionare le nuove schede per la gestione delle community. L’obiettivo è di renderle perfettamente funzionanti prima del rilascio ufficiale. L’aggiornamento dimostra l’impegno degli sviluppatori per migliorare continuamente WhatsApp. Il tutto offrendo sempre nuove funzionalità per soddisfare le esigenze degli utenti.