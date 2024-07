WhatsApp esplora nuove frontiere nell’uso dell’intelligenza artificiale. II Team di meta ha infatti introdotto funzionalità straordinarie all’interno della sua app di messaggistica. Nella versione beta 2.24.14.7 per Android gli esperti hanno scoperto la possibilità di creare avatar personalizzati utilizzando l’IA. Questi avatar potranno essere utilizzati in qualsiasi parte dell’applicazione a quanto pare.

La funzione nuova di WhatsApp con l’AI

La creazione degli avatar su WhatsApp funziona grazie una combinazione di immagini fornite dall’utente, istruzioni testuali e il modello AI Llama di Meta. Gli utenti potranno creare l’avatar inserendo una foto personale, che servirà come base per l’IA. Successivamente, basterà digitare la frase “Imagine me” seguito con una descrizione dell’ambientazione della foto che si desidera. Il comando può essere utilizzato sia nella chat di Meta AI che in altre conversazioni su WhatsApp, utilizzando “@Meta AI imagine me…”. Il risultato sarà molto simile alle immagini prodotte dalla funzione “Dreams” di Snapchat.

Questa nuova funzionalità sarà completamente opzionale naturalmente. Gli utenti per accedervi dovranno attivarla manualmente andando nelle impostazioni di WhatsApp prima di poterla usare. Sarà possibile poi eliminare le immagini di riferimento in qualsiasi momento tramite le impostazioni di Meta AI. In tal modo si potrà essere certi di avere il totale controllo sui propri dati e sulla privacy.

Non esiste però una data ufficiale di rilascio per questa funzionalità. Probabilmente WhatsApp non andrà spedita con questa nuova opzione, ma andrà pian piano con la condivisione. Perché? Ci sono stati troppi problemi con gli strumenti di AI generativa di Meta ultimamente e la società è stata immersa dalle critiche. L’app di messaggistica, inoltre, sta ancora implementando il supporto per il suo chatbot Meta AI e la generazione di immagini AI in tempo reale per gli utenti USA. Andando con cautela potrebbero forse evitare eventuali problematiche e garantire un’esperienza più sicura. L’introduzione di avatar personalizzati tramite l’uso dell’IA cambierà ancora una volta WhatsApp? L’app intanto continua ad innovarsi ed a migliorare i suoi servizi. La funzionalità è ancora in fase beta ed è disponibile solo per alcuni utenti.