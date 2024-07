Vodafone cambia la fatturazione: ecco le novità

A partire dal 15 novembre, Vodafone modificherà il sistema di fatturazione per i suoi clienti privati di telefonia fissa tramite, oltre che per quelli con SIM mobile voce e SIM dati broadband in abbonamento. Il conto telefonico, finora bimestrale, sarà emesso mensilmente in anticipo. La variazione interesserà solamente la tempistica e la frequenza di ricezione della bolletta, ma non influirà sul prezzo delle offerte.

Per i clienti, il primo conto telefonico successivo al 15 novembre sarà il più particolare poiché “di raccordo” tra i due sistemi. Saranno addebitati due mesi invece di uno (canone del mese precedente e quello del mese successivo). Dal mese seguente, il conto includerà un solo canone mensile. Vodafone, nel caso in cui non si dovesse essere d’accordo con la nuova mossa, da ai propri clienti la possibilità di recedere dal contratto senza costi o penali. Per farlo basta inviare una comunicazione specificando come causale “modifica delle condizioni contrattuali”. I clienti possono effettuare questa operazione online grazie i link forniti sullo stesso sito Vodafone, telefonando eventualmente al 190, oppure tramite raccomandata A/R o PEC. In caso di recesso, avvisiamo tuttavia che verranno addebitate, o ratealmente o in unica volta, eventuali rate residue per dispositivi associati alle offerte o per il costo di attivazione.

Motivi dietro la scelta Vodafone

Questa modifica si aggiunge alla rimodulazione annunciata a fine giugno, con un aumento di 3,99 euro al mese per alcune offerte di rete fissa a partire dal 1 agosto. Tali cambiamenti riflettono l’adattamento di Vodafone alle nuove esigenze di mercato e la volontà di semplificare i processi per i propri clienti. La decisione di Vodafone di passare a una fatturazione mensile anticipata cerca quindi migliorare l’efficienza e la trasparenza per l’utenza. Mentre alcune modifiche possono comportare un periodo di adattamento, stavolta l’obiettivo finale è quello di fornire un servizio più prevedibile e facile da gestire. La possibilità di recedere senza costi dimostra al contempo l’impegno dell’azienda a rispettare la scelta singola della clientela.