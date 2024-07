Quanti di voi hanno sempre sognato di acquistare un tablet Android a soli 100 euro? scommettiamo tantissimi, per questo motivo oggi vi raccontiamo di una delle migliori offerte Amazon in circolazione, con la quale è possibile raggiungere l’acquisto di un dispositivo di questo tipo, ad un prezzo estremamente convincente.

Il modello di cui vi parliamo è realizzato da Blackview, azienda leader nel settore della produzione di tablet e smartphone dall’eccellente rapporto qualità/prezzo. Il pannello è da 10 pollici di diagonale, con risoluzione HD+, e vi aspetta un processore MediaTek MT8788, accoppiato con 16GB di RAM e 256GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile tramite microSD).

Solo con il nostro canale Telegram ufficiale potrete avere i codici sconto Amazon gratis in esclusiva sul vostro smartphone, iscrivetevi subito a questo link.

Tablet Android: la promozione Amazon da non perdere

In tanti vorrebbero avere un tablet Android ad uno dei prezzi più bassi che si siano mai visti prima d’ora, ed oggi è possibile direttamente grazie ad Amazon. La promozione corrente vede offrire la possibilità di mettere le mani su un tablet che avrebbe un valore consigliato di 199 euro, ma che allo stesso tempo è stato prima ridotto da Amazon stessa a 159 euro, con una promozione che ha applicato il 20% di sconto. A questo punto entra in gioco un altro coupon, che può essere applicato direttamente in pagina, del valore di 40 euro, per arrivare a dover investire in finale solamente 110 euro. Se volete completare l’ordine, collegatevi subito a questo indirizzo.

Ciò che rende speciale questo prodotto, tra le varie cose, è anche la presenza di penna e custodia protettiva direttamente in confezione, in tal modo l’utente si ritrova ad avere già tutto il necessario, a cui si aggiunge anche la pellicola temperata per la protezione dello schermo, per garantirsi la massima sicurezza in fase effettiva di utilizzo.