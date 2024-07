A quanto pare, Apple sembra aver già in mente il futuro della propria tecnologia, la nota azienda di Cupertino infatti ultimati i preparativi per l’arrivo dei suoi chip a 3 nm, i quali costituiranno la linea di processori presenti all’interno della futura generazione di iPhone, sta già pensando alla prossima evoluzione di questi ultimi che sarà costituita dai chip a 2 nm.

Sembra infatti che Apple abbia ultimato la progettazione dei chip del futuro che arriveranno senza alcun dubbio su iPhone 17, di conseguenza abbia deciso di avvisare con largo anticipo TSMC Per poter usufruire di tutto il suo potenziale produttivo a pieno regime per la produzione per l’appunto dei chip, i quali verranno fabbricati nella fabbrica di Baoshan, nel nord di Taiwan, i macchinari necessari infatti sono stati trasportati nel corso del secondo trimestre del 2024 ed ora è tutto pronto per iniziare la produzione.

Salto nel futuro

Questa novità costituirà un salto in avanti dal momento che assisteremo al passaggio dai transistor di tipo FinFET a quelli chiamati GAAFET (Gate-All-Around Field Effect Transistor).

Questi ultimi nel dettaglio consentono una riduzione delle dimensioni dei transistor ma al tempo stesso un aumento di prestazioni con voltaggi inferiori, ciò significa che avremo un 10% o 15% in più di prestazioni con un consumo di energia inferiore del 30% rispetto alla generazione precedente, il tutto mantenendo le dimensioni del chip uguali al precedente ma aumentando di conseguenza la densità di transistor presenti per unità di superficie.

I test produttivi stanno per iniziare e ciò segnerà il passaggio definitivo a questa nuova tecnologia, la cui produzione in massa è prevista per il 2025 che vedrà dunque TSMC lavorare a pieno regime per Apple, dal momento che quest’ultima è l’unica in grado di sostenere i ritmi produttivi richiesti dal colosso di Cupertino, ora non rimane che attendere per vedere le mosse della controparte Samsung, che è l’unica a poter rivaleggiare con TSMC in termini di produzione di chip.