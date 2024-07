Apple iPhone 15 è lo smartphone più richiesto del momento, un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, con l’occasione migliore per raggiungere un livello di risparmio quasi mai visto prima d’ora, attiva solo in questi giorni su Amazon.

La promozione di cui vi vogliamo parlare prevede la possibilità di mettere le mani sullo smartphone nella sua versione da 128GB, dovete tenere bene a mente questo punto, infatti, il prodotto non potrà essere incrementato in termini di memoria interna, restando fissa a tempo indeterminato.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete i codici sconto Amazon gratis e le migliori occasioni da non perdere di vista.

Apple iPhone 15: lo sconto Amazon è da pazzi

Finalmente in questi giorni è disponibile un forte sconto sull’acquisto di Apple iPhone 15, il top di gamma della generazione corrente, può essere acquistato su Amazon con un prezzo finale di soli 749 euro, contro i 979 euro previsti originariamente di listino. La garanzia è sempre di 2 anni, valida dalla data d’acquisto del prodotto, il quale viene commercializzato no brand, con la certezza quindi di ricevere gli aggiornamenti di sistema direttamente dal produttore, e non dall’operatore telefonico. Se lo volete acquistare, collegatevi qui.

Una delle sue caratteristiche principali tocca le dimensioni, infatti il prodotto è relativamente piccolo rispetto alle dirette concorrenti, raggiungendo 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, ed un peso di 171 grammi. Il tutto viene trasposto anche sul display, componente da 6,1 pollici di diagonale, con 460 ppi e 1179 x 2556 pixel di risoluzione, che però si ferma a 60Hz di refresh rate.

Il comparto fotografico, invece, è composto da due sensori: un principale da 48 megapixel, ed un secondario ultragrandangolare da 12 megapixel, il quale riesce a raggiungere una risoluzione di 8000 x 6000 pixel, accoppiandosi a sua volta con un sensore anteriore da 12 megapixel e apertura F1.9. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito linkato poco sopra.