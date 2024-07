Al momento sono emerse quasi tutte le specifiche tecniche presunte del Samsung Galaxy Z Flip6 e del ZFold6. Sembra però esserci stato un errore significativo in tali anticipazioni. Contrariamente a quanto riportato in un primo momento, il Galaxy Z Flip6 non sarà dotato di uno schermo esterno LCD IPS da 3,4 pollici. Il dispositivo continuerà ad utilizzare la tecnologia AMOLED. Si sarebbe trattato di un cambiamento significativo. Ciò soprattutto considerando l’uso esclusivo di pannelli AMOLED nei modelli di fascia alta di Samsung.

Samsung Galaxy Z Flip6 non presenta lo schermo anticipato: perché?

Si è scoperto che tale informazione era errata. Sammobile, citando una fonte interna, ha dichiarato che lo schermo del Samsung Galaxy Z Flip6 sarà identico a quello del ZFlip5. Si tratta di un AMOLED da 3,4pollici. Dotato di refresh rate fino a 60Hz. Le principali novità riguarderanno altri aspetti del dispositivo. Il Galaxy Z Flip6 sarà dotato del SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Accompagnato da 8 o 12GB di RAM. Avrà una fotocamera principale da 50MP. La batteria sarà più capiente con 4000mAh invece di 3700. Inoltre, è presente una camera di vapore per un miglior raffreddamento e una cerniera perfezionata.

Lo smartphone disporrà di nuove funzionalità Galaxy AI. Quest’ultime saranno supportate dalla One UI 6.1.1. Inoltre, sarà presente un supporto software esteso. Suddetto dettaglio risulta essere in linea con la serie Samsung Galaxy S24. Garantirà 7 anni di aggiornamenti tra versioni di Android e patch di sicurezza.

Brutte notizie, dunque, per i fan dei pannelli OLED. La notizia di un cambio per lo schermo esterno del nuovo dispositivo Samsung si era solo di un “falso allarme“. Il Galaxy Z Flip6 sarà presentato proprio in questi giorni e disporrà di due schermi AMOLED. Con il suo arrivo ufficiale sarà interessante scoprire quali saranno i primi feedback relativi al nuovo pieghevole. Non resta dunque che aspettare per le prime informazioni.