Le recenti rilevazioni di Ookla mostrano che Fastweb si conferma come il provider di rete mobile più veloce in Italia. La nota piattaforma Speedtest ha effettuato diversi test nel primo e nel secondo trimestre del 2024. Quest’ultimi hanno decretato l’operatore come vincitore degli Italy’s Speedtest Awards per la quarta volta consecutiva. Il risultato segna un progresso rispetto alla rilevazione precedente, che copriva il terzo e il quarto trimestre del 2023. Ciò evidenzia un aumento del vantaggio di Fastweb sui suoi concorrenti.

Nel dettaglio, se a gennaio 2024 Fastweb aveva ottenuto uno “Speed Score” di 93,56 punti, nel report più recente, invece, ha raggiunto 109,76 punti. A seguito c’è Vodafone con 86,76punti, WindTre con 81,56punti, TIM 68punti e Iliad con 58,12punti.

Fastweb si classifica di nuovo prima per la velocità

Un dato significativo riguarda la base statistica dei test effettuati. Fastweb ha raccolto 626mila misurazioni dai suoi clienti. Quest’ultimi rappresentano quasi un terzo rispetto agli 1,73 milioni di test eseguiti dagli utenti Vodafone. Ciò rende Fastweb l’unico tra i cinque operatori principali analizzati da Ookla ad avere meno di un milione di test nel periodo considerato

Lo “Speed Score” viene calcolato tenendo conto per l’80% della velocità di download e per il 20% della velocità di upload. Ciò offre una misura complessiva delle prestazioni della rete.

Walter Renna, Amministratore Delegato di Fastweb, ha accolto con entusiasmo il riconoscimento, affermando che raggiungerlo per la quarta volta consecutiva è un traguardo importante che posiziona l’operatore ancora una volta come leader nell’offerta di servizi performanti.

Fastweb, dunque, continua a vedere i frutti dei suoi investimenti nelle infrastrutture. L’azienda svizzera sta espandendo la propria rete mobile 5G, che attualmente copre il 74% della popolazione italiana. Tali sforzi si riflettono non solo nei dati di Ookla, ma anche nella percezione positiva da parte degli utenti. A tal proposito, il report per il primo e secondo trimestre del 2024 include anche un’analisi delle prestazioni dei principali operatori nelle tre principali città italiane, confermando il primato di Fastweb nelle aree urbane più importanti del Paese.