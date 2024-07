Samsung Galaxy Buds2 Pro sono le cuffiette wireless che tutti vogliono, un prodotto assolutamente completo e funzionale, adatto per la maggior parte dei dispositivi attualmente in commercio, siano essi smartphone o tablet, a prescindere dal sistema operativo di riferimento.

Il prodotto può essere acquistato su Amazon in tre colorazioni differenti, le quali potrebbero a loro volta presentare differenze nel prezzo finale di vendita. Sono tutte con certificazione IPX7, che garantisce la resistenza agli agenti atmosferici, ma integrano allo stesso tempo la cancellazione attiva del rumore, meglio definita ANC.

Non dimenticatevi delle offerte Amazon che potete avere solo oggi con il nostro canale Telegram ufficiale, premendo questo collegamento.

Samsung Galaxy Buds2 Pro: sconto del 48% su Amazon

Tutti possono pensare di acquistare le Samsung Galaxy Buds2 Pro ad un prezzo estremamente competitivo, infatti il loro listino sarebbe molto più alto di quanto avreste mai pensato: ben 229 euro. Consapevoli del fatto che sia appena arrivata sul mercato la nuova versione, i ragazzi di Amazon hanno giustamente pensato di ridurre la spesa finale da sostenere del 48%, così da poter spendere solamente 118 euro. Effettuate l’ordine a questo link.

Come vi abbiamo ampiamente anticipato, le cuffiette sono perfettamente compatibili con qualsiasi sistema operativo, a prescindere sia esso Android o iOS, ma anche Windows, MacOS o Linux. E’ chiaro che il focus principale sia rivolto verso l’ecosistema Samsung, ma dall’altro lato della medaglia, troviamo una versatilità che pochi altri produttori riescono ad offrire con i propri prodotti.

Ergonomia eccellente e sound di qualità, il tutto accompagnato dalla possibilità di affidarsi ad una autonomia che va ben oltre le più rosee aspettative, la quale viene impreziosita dalla presenza della ricarica wireless, basterà poggiare fisicamente la custodia direttamente su una basetta, per vedere incrementare la carica residua della stessa batteria. Non sappiamo per quanto tempo il prezzo resterà uguale, per questo motivo vi consigliamo di velocizzare la scelta.