Samsung potrebbe presto lanciare una nuova variante del popolare Galaxy M55, nota come M55s. Ciò secondo quanto suggerito dalla recente certificazione presso la WiFi Alliance. La sigla SM-M558B certificata alimenta speculazioni su un modello “s”. Il quale potrebbe rappresentare un upgrade rispetto al SM-M556B annunciato a fine marzo in Brasile. Questa strategia di aggiornamento non è nuova per Samsung. L’ azienda infatti già in precedenza ha introdotto varianti come il Galaxy A52 e il successivo A52s con miglioramenti importanti dal punto di vista hardware.

Galaxy M55: design familiare con potenziale tecnologico avanzato

Lo sviluppo del Galaxy M55s è in uno stato avanzato. Analisti del settore ipotizzano che il nuovo modello integrerà un processore più performante rispetto al Snapdragon 7 Gen 1 presente nel GalaxyM55 originale. Questo upgrade potrebbe migliorare le prestazioni generali del dispositivo, ma non solo. Anche la sua capacità di gestire app e giochi più esigenti.

Il Samsung GalaxyM55 è noto per il suo display Super AMOLED+ da 6,7 pollici con refresh rate fino a 120Hz. Il quale offre un’esperienza visiva fluida e vivace. Lo smartphone è equipaggiato con 8GB di RAM e fino a 256GB di memoria interna espandibile. Oltre ad offrire un sistema audio stereo con Dolby Atmos e una connessione avanzata tra cui dual SIM 5G, Bluetooth 5.2, NFC e GPS. Eppure, come detto , nonostante le sue caratteristiche impressionanti, il GalaxyM55 potrebbe ben presto essere superato dal M55s. Ciò in termini di potenza e capacità di elaborazione, proprio grazie al nuovo processore.

Insomma, Samsung continua a rafforzare la sua posizione nel mercato dei telefoni cellulari con iterazioni evolute dei suoi modelli più popolari. Con il lancio imminente dell’ ultimo modello gli appassionati possono aspettarsi importanti miglioramenti nelle performance. Ma anche possibili aggiornamenti in altre aree chiave come la fotografia e la durata della batteria.

Resta da vedere se l’ M55s replicherà il successo dei suoi predecessori. Infatti al momento gli occhi di tutti sono puntati sulle prossime novità tecnologiche che Samsung introdurrà con questo nuovo dispositivo.