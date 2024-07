Continua ad ampliarsi la famiglia di smartphone iQOO 9 con un nuovo device di fascia alta. Nel corso delle ultime ore, infatti, il produttore tech ha annunciato ufficialmente sul mercato mobile il nuovo iQOO Neo 9S Pro+. Quest’ultimo si differenzia dal modello non Pro per alcune caratteristiche, prima fra tutte le performance. A bordo, infatti, sarà presente un nuovo processore. Vediamo qui di seguito i dettagli.

iQOO annuncia ufficialmente il nuovo top di gamma iQOO Neo 9S Pro+

Nel corso delle ultime ore il produttore tech iQOO ha annunciato ufficialmente per il mercato cinese un nuovo smartphone di fascia alta. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo al nuovo iQOO Neo 9S Pro+. Come già accennato in apertura, questo nuovo modello si differenzia dai precedenti per la presenza di un differente processore. A bordo del nuovo modello troviamo infatti il soc Snapdragon 8 Gen 3, che va così a sostituire il precedente soc MediaTek Dimensity 9300+.

Lo smartphone dispone inoltre di un taglio di memoria più capiente, comprendenti fino a 16 GB di RAM e fino ad addirittura 1 TB di storage interno. L’azienda ha anche aumentato la capienza della batteria, che ora è da 5500 mah e dispone sempre del supporto alla ricarica rapida da 120W. È inoltre presente sul retro un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Per il resto, lo smartphone presenta le stesse caratteristiche tecniche della versione base. Sulla parte frontale, ad esempio, lo smartphone dispone sempre di un display con tecnologia OLED LTPO con una diagonale pari a 6.78 pollici in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento esagerata pari a 144Hz.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo iQOO Neo 9S Pro+ sarà disponibile all’acquisto per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 378 euro al cambio attuale. Per il momento non sappiamo se questo smartphone sarà distribuito anche presso altri mercati.