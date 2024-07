Non c’è nulla che non possiate acquistare negli store Mediaworld e non parliamo solo di tecnologia. Troverete anche prodotti come libri o smartbox regalo. Dagli elettrodomestici più particolari, come macchine per i pop corn, macchine per lo zucchero filato, forni per la pizza e centrifughe, vi consentirà di trasformare la vostra cucina in un centro operativo di “SOS sperimentazione ricette”. Naturalmente, troverete anche dispositivi più classici come forni, frigoriferi, lavastoviglie e molto altro.

Ciò che rende Mediaworld diverso da tutti gli altri brand che vendono la stessa tipologia di prodotti sono le sue offerte straordinarie. Sempre nuove e allettanti, vi permetteranno di acquistare ciò che desiderate senza dover fare rinunce per rientrare nel vostro budget mensile. Se non avete uno store Mediaworld nelle vicinanze, non dovete assolutamente preoccuparvi. Il sito web dello store vi consente di cercare i prodotti, aggiungerli al carrello e riceverli a casa. Se doveste avere problemi con il prodotto acquistato, Mediaworld offre sempre la possibilità di effettuare il reso, che lo abbiate comprato in negozio o online.

Non c’è nessuno uguale a Mediaworld

Il volantino di MediaWorld vi attende con una vasta gamma di promozioni imperdibili su prodotti tecnologici di ogni tipo. Se siete alla ricerca di uno smartphone, siete nel posto giusto: troverete modelli per ogni esigenza. Potete scegliere tra l’iPhone 15 a soli 749 euro, il potente Realme 12 Pro 5G a 359 euro o l’elegante Honor Magic 6 Pro a 899 euro. Inoltre, nel volantino troverete anche pratiche Powerbank di varie capacità, sensazionali ed utilissime per ricaricare i vostri dispositivi ovunque vi troviate soprattutto se avete in programma viaggi on the road. Ad esempio, la Powerbank Cellularline Type-C da 5000 mAh è disponibile a soli 19 euro, garantendovi una carica extra sempre a portata di mano. Se invece siete interessati a un nuovo smartwatch, MediaWorld ha delle ottimissime proposte. Potete optare per il Garmin Fenix 7x Solar a 549 euro, un modello di alta gamma, oppure per il più economico Huawei Band 8, disponibile a soli 39 euro, perfetto per chi cerca funzionalità essenziali ad un prezzo ultra conveniente. Per voi nel volantino anche auricolari, cuffie wireless, smart TV, PC, elettrodomestici e moltissimo altro ancora. Esplorate le promozioni visualizzando le immagini qui sotto e visitate il sito ufficiale di MediaWorld per iniziare il vostro shopping.