In occasione dell’evento “Smiling to the future” tenuto da FIAT per celebrare il 125° anniversario del brand, la Casa torinese ha svelato al mondo anche una nuova vettura iconica. Si tratta della 500e Giorgio Armani nata per celebrare l’essenza del Made in Italy.

Grazie alla partnership tra Giorgio Armani e FIAT, sarà possibile portare l’eccellenza Italiana nel mondo unendo il settore della moda con quello automotive. Gli ingegneri del Lingotto hanno puntato a creare un’icona globale che ha tra i propri punti di forza il design, lo stile, l’artigianato e l’ingegnosità.

Il risultato è un “instant classic” che rende riconoscibile la vettura e il suo stile. La 500e Giorgio Armani è una Limited Edition che nasce direttamente dalle mani dello stilista in collaborazione con il Centro Stile FIAT di Torino. I lavori sono durati per mesi al fine di incarnare al meglio gli elementi distintivi dei due marchi.

FIAT 500e Giorgio Armani è una versione Limited Edition nata dalla stretta collaborazione della Casa torinese con lo stilista Milanese

L’attenta ricerca ha permesso di selezionare solo i materiali e i colori che meglio si adattano allo stile voluto. Inoltre, la 500e Giorgio Armani è realizzata in maniera artigianale, elevando ulteriormente la maestria richiesta nella sua realizzazione e il valore intrinseco del prodotto.

Al fine di potersi fregiare del titolo “Made in Italy”, la vettura è prodotta nello stabilimento FIAT di Mirafiori a Torino. La vettura è disponibile esclusivamente in versione hatchback in due colorazioni: Verde scuro micalizzato e Greyge ceramico.

Il design generale punta a mantenere gli esterni minimali, con un effetto monocromatico caro ad Armani. Sui cerchi è presente un dettaglio che contraddistingue il modello, infatti è riportato il logo GA. Questa scelta ha anche funzioni aerodinamiche per migliorare l’efficienza della vettura elettrica.

La dotazione tecnologica della vettura è caratterizzata da fari Full LED Infinity Design, un sistema audio JBL premium associato ad un sistema di infotaiment touch screen da 10,25 pollici. Il conducente potrà controllare tutti i parametri di marcia del veicolo su un display TFT da 7 pollici.

La 500e Giorgio Armani è dotatao di un motore elettrico da 87 kW che raggiunge i 118 CV con una autonomia di 320 km nel ciclo combinato WLTP. Gli ADAS di bordo raggiungono il livello 2 della scala di guida assistita.