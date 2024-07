Fastweb: ufficiale il nuovo supercomputer NeXXt AI Factory

All’apice del mondo della tecnologia in Italia c’è sempre il marchio Fastweb, il quale non si tira mai indietro dall’innovazione. Stando a quanto riportato ufficialmente dall’azienda, è stato inaugurato il primo super computer NVIDIA DGX SuperPOD per l’intelligenza artificiale generativa. È il primo siccome in Italia non ce ne sono altri e verrà messo molto presto a disposizione delle varie imprese, start-up e istituzioni al fine dello sviluppo di applicazioni con AI.

Arriva il primo Supercomputer di Fastweb per l’AI in Italia

È arrivato ufficialmente l’accordo con NVIDIA prima di presentare questa nuova risorsa super tecnologica. Fastweb proprio durante gli scorsi mesi ha acquisito 31 nodi NVIDIA DGX H100, proprio per configurare un sistema innovativo che fosse basato sull’architettura SuperPOD. Il nome del supercomputer è NeXXt AI Factory e si trova all’interno di un data Centre di ultima generazione in provincia di Bergamo.

Insieme con questo nuovo supercomputer è stato presentato anche il modello italiano intelligenza artificiale o MIIA. Si tratta della prima versione del proprio LLM che si serve del software NVIDIA AI Enterprise. Esattamente come il computer NeXXt, anche MIIA è a disposizione delle aziende, delle università, delle pubbliche amministrazioni e delle start-up, proprio per generare e sviluppare delle nuove nuove applicazioni AI. Fastweb ha costituito anche un nuovo Advisory Board fatto di esperti indipendenti che monitorando le varie fasi di addestramento di MIIA.

Queste riportate in basso sono le parole da parte dell’amministratore delegato di Fastweb Walter Renna:

“Con NeXXt AI Factory e MIIA, stabiliamo il nostro approccio all’Intelligenza Artificiale, mirato a promuovere l’autonomia e la sovranità tecnologica dell’Italia. L’AI rappresenta l’elemento finale della nostra strategia, attraverso cui intendiamo fornire ai nostri clienti aziendali e alle amministrazioni pubbliche un ecosistema digitale sempre più integrato e all’avanguardia. Questo ecosistema comprende una connettività performante e affidabile, servizi Cloud, e soluzioni di cyber security. Ora siamo pronti a sviluppare con loro anche soluzioni avanzate di Intelligenza Artificiale“.