Apple MacBook Pro vince a mani basse la palma di notebook più richiesto e desiderato dal pubblico, un prodotto che riesce a riassumere al proprio interno tutto ciò che gli utenti vanno cercando, anche se dall’altro lato della medaglia troviamo un prezzo fin troppo elevato.

Il dispositivo è attualmente in promozione su Amazon, nella sua versione con processore Apple Chip M3 Pro, con CPU 11-core e gpu 14-core, il tutto caratterizzato dalla presenza di un display Liquid Retina XDR da 14,2 pollici di diagonale, che viene supportato da 18GB di RAM e 512GB di memoria interna su SSD.

Apple MacBook Pro: lo sconto di 400 euro è folle

Volete un notebook top di gamma a prezzo da saldo? allora siete nel posto giusto, l’Apple MacBook Pro può essere acquistato solo in questi giorni con un risparmio assolutamente fuori di testa, infatti il suo valore di listino sarebbe di 2599 euro, ma per l’occasione Amazon ha deciso di ridurre la spesa di circa 400 euro, pari al 15% del valore originario, così da arrivare a poter spendere solamente 2199 euro, sempre con garanzia di 24 mesi. Lo potete acquistare a questo link.

Disponibile nella colorazione Nero Siderale, il prodotto presenta il solito e classico design dei notebook di casa Apple, infatti è elegante, facile da trasportare, essendo comunque relativamente leggero e posizionabile senza alcuna difficoltà ad esempio nella tasca di uno zaino. La tastiera è retroilluminata monocromatica, ciò sta a significare, in parole povere, che non è un led RGB, non potrà in nessun modo essere modificato il colore dello stesso, ma potrà essere variata solamente l’intensità luminosa. Il notebook può essere acquistato su Amazon al prezzo indicato solo per un ridotto tempo, non sappiamo per quanto resterà attivo, di conseguenza consigliamo di prendere rapidamente una decisione in merito.