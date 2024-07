L’estate è ufficialmente iniziata e con essa anche la gara dei vari operatori italiani alla conquista del mercato, per il mese di luglio infatti tutti i provider hanno lanciato delle nuove promozioni pensate per conquistare gli utenti e invogliarli a sottoscrivere un nuovo contratto, magari anche con una nuova Sim telefonica.

Tra questi figura ovviamente anche PosteMobile, quest’ultima ha infatti introdotto due nuove promozioni diametralmente diverse ma accomunate da una grande convenienza, scopriamo insieme di quali promo si tratta.

Due promo ad un ottimo prezzo

La prima promo in questione e EXTRA 300, Quest’ultima è la più completa, ma ha anche il prezzo più elevato, garantisce infatti minuti illimitati verso tutti, 1000 SMS verso tutti è ben 300 GB di traffico dati in 4G al prezzo di 9,90 € al mese.

La seconda promo invece dal titolo Evo 10 garantisce le stesse caratteristiche dal punto di vista dei minuti e degli SMS ma offre 10 GB di navigazione dati in 4G, ed è dunque pensata per coloro che prediligono le telefonate piuttosto che la navigazione Internet, il costo è 4,90 euro al mese.

Come se non bastasse per tutti i clienti è stata attivata la possibilità di abilitare la navigazione 5G in tutte le promozioni in maniera indipendente da queste ultime, è possibile infatti inviare un messaggio ad un numero dedicato che recita la dicitura “Si 5G” oppure tramite l’applicazione Postepay, abilitare la navigazione 5G appena introdotta da poste mobile, in modo da poter usufruire della connettività di ultima generazione, senza dover necessariamente attivare una nuova promo dedicata.

Se dunque siete dei clienti affezionati di poste mobile, ora avete certamente un menu soddisfacente al quale fare riferimento per scegliere la promo che preferite al costo più adatto alle vostre possibilità ed esigenze, ovviamente, tenete in considerazione che queste promozioni non saranno attive per sempre, di conseguenza, se siete interessati, non perdete troppo tempo e procedete.