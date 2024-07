Vodafone: confronto con Iliad e offerte fino a 250 GB in 5G

Il periodo sta aiutando tantissimo i gestori ad acquisire sempre più nuovi utenti. Sono infatti tantissime le aziende che hanno trovato pane per i loro denti mentre ce ne sono tante altre che addirittura hanno riscoperto una seconda giovinezza. Tra i provider che più di tutti sono cresciuti fino anche a riappropriarsi del proprio status di cui hanno beneficiato sempre, c’è anche anche il nome di Vodafone. L’azienda anglosassone infatti vuole sfruttare il periodo estivo per provare a portare dalla sua parte quanto più nuove persone possibili e anche qualche vecchio utente che non ha creduto nel progetto. L’intento è infatti quello di andare a battere la concorrenza sul campo nelle offerte mobili, mettendo a disposizione tanti contenuti.

Il cambiamento rispetto ad un tempo c’è stato ed è lampante: tutti vedono infatti che il gran numero di offerte che vengono sottoscritte è dovuto al loro prezzo e anche ai contenuti interni. I gestori sono riusciti infatti a prendere il coraggio a due mani e ad abbassare i costi delle promozioni mobili, riempendole di ogni tipo di contenuto.

Vodafone: le migliori promo della linea Silver sono tornate ufficialmente

La prima Silver di Vodafone concede agli utenti la possibilità di avere 100 giga in 4G con minuti senza limiti e 200 SMS per 7,99 € al mese. La seconda offerta invece si spinge fino a 150 giga in 4G sempre con minuti senza limiti e 200 SMS ma per un prezzo di 9,99 € al mese.

Chiaramente non tutti possono beneficiare di sconti e soluzioni del genere, per cui bisogna fare dei chiarimenti. Secondo quanto riportato ufficialmente da Vodafone, le promozioni Silver sono ufficialmente destinate solo a coloro che provengono da un gestore virtuale o dal leader assoluto Iliad. L’azienda vuole infatti andare a dare una spallata alle realtà più forti sul territorio. Almeno per il momento le offerte sono ancora disponibili, per cui vi consigliamo di fare quanto prima possibile per non restare a mani vuote.