Anche il mese di luglio 2024 sembra sempre ricco di sorprese in casa WindTre. In questi ultimi giorni, infatti, l’operatore telefonico italiano ha deciso di dare una bella possibilità ad alcuni suoi già clienti di rete fissa. In particolare , ad alcuni clienti sarà data la possibilità di attivare una scheda sim in convergenza con la propria offerta di rete fissa. In questo modo, gli utenti potranno attivare su questa scheda sim una fantastica offerta mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

WindTre, a luglio per alcuni clienti di rete fissa arriva una super offerta mobile

In questi ultimi giorni alcuni clienti dell’operatore telefonico italiano WindTre potranno attivare una super offerta di rete mobile. Come già accennato in apertura, infatti, l’operatore ha deciso di dare la possibilità di attivare una seconda scheda sim in convergenza con la propria offerta di rete fissa. Su questa scheda sim, gli utenti potranno attivare una delle offerte della gamma WindTre MIA Unlimited.

L’operatore sta proponendo l’attivazione di questa seconda sim con offerta dedicata tramite una apposita comunicazione via email. Una delle offerte che viene maggiormente proposta è l’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra. Quest’ultima ha un costo di soli 6,99 euro al mese. Nello specifico, l’offerta in questione arriva ad includere ogni mese giga senza limiti per navigare con connettività 4G, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 100 SMS da inviare verso tutti i numeri.

Il costo che gli utenti dovranno sostenere sarà pari a soli 6,99 euro al mese. Oltre a questa, l’operatore sta anche proponendo l’attivazione dell’offerta mobile denominata WindTre MIA Unlimited x Super Fibra 5G. Come suggerisce il nome, con questa offerta gli utenti potranno utilizzare giga senza limiti per navigare con le nuove reti di quinta generazione. Oltre a questo, nel bundle dell’offerta sono inclusi minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 SMS verso tutti i numeri. In questo caso, il costo è di 9,99 euro al mese.