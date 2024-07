Vodafone, sfida a Iliad con 2 SILVER: ecco il confronto fino a 250 GB

Con diverse proposte, Vodafone si è finalmente stabilizzato come uno dei gestori più forti sul mercato della telefonia mobile, esattamente come un tempio. All’interno delle sue migliori proposte in assoluto, ci sono certamente prezzi molto bassi e tantissimi giga. In realtà questo gestore, come mai prima d’ora, tende anche a venire incontro agli utenti che hanno particolari esigenze, come nel caso di coloro che possono beneficiare dell’ultima gamma fatta di promo Silver.

Queste due soluzioni sono ancora disponibili esattamente come durante la fine del 2023, periodo molto prolifico per Vodafone. Questa volta sarà difficile fare meglio del gestore colorato di rosso visto che c’è davvero di tutto nelle soluzioni.

Vodafone: sono arrivate le nuove Silver con tutto incluso, ecco i dettagli

Offerta dopo offerta, è arrivata la grande scalata alla vetta di Vodafone. Il gestore famosissimo in Italia e in Europa ha messo a disposizione del suo pubblico il meglio, proponendo delle soluzioni uniche nel loro genere. Tanti contenuti, prezzi bassi e grande qualità di rete: sono queste le peculiarità che oggi pongono Vodafone in netta posizione di vantaggio rispetto al resto dei gestori, anche quelli del mondo virtuale.

Parlando di contenuti, c’è davvero tutto all’interno delle due Silver disponibili, molto simili tra loro ma anche molto diverse. Sia il prezzo che i contenuti legati ad Internet sono differenti, con la prima che parte da un costo mensile di soli 7,99 €. Al suo interno gli utenti possono trovare infatti minuti illimitati verso tutti con 200 messaggi e 100 giga in rete 4G per navigare.

La seconda offerta costa leggermente di più siccome il prezzo è di 9,99 €. Qui Vodafone include, oltre ai 200 messaggi e ai minuti senza limiti, 150 giga in 4G per Internet. Solo per il primo mese tutti gli utenti che riusciranno a sottoscrivere una di queste due soluzioni mobili potranno pagare la cifra di soli 5 €.