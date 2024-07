Abbiamo finalmente tra le mani le foto del primissimo Tesla Cybertruck consegnato, il focus sul quale in molti si sono soffermati sono gli interni in colorazione Tactical Grey. Il motivo è che con la progressiva fine delle versioni Founders Edition Tesla ha introdotto nuove opzioni tra cui proprio questi nuovi interni.

Andiamo con ordine e partiamo dall’inizio, la prenotazione del Cybertruck richiede un deposito di 250 dollari, rispetto ai 100 dollari originariamente richiesti nel 2019, ed è completamente rimborsabile nel caso in cui si cambi idea. Successivamente i potenziali clienti possono ora scegliere tra diverse configurazioni del Cybertruck, quella a trazione posteriore a partire da 57.390 dollari, trazione integrale a partire da 76.390 dollari e la variante top di gamma Cyberbeast, con ben tre motori elettrici da 845 cavalli, al prezzo di 96.390 dollari, oggi tutti disponibili con i nuovi interni grigi.

Cosa comporterà il Tactical Grey nel nuovo Cybertruck

La produzione delle versioni in Tactical Grey è iniziata il 26 giugno 2024, intanto il Cybertruck continua ad non essere omologato per le strade europee. L’aggiunta degli interni grigi potrebbe anche incentivare le aziende a considerare il Cybertruck per le loro flotte, anche se il Cybertruck ha recentemente evidenziato tutti i suoi limiti nelle capacità di traino, poichè condizionano significativamente l’autonomia.

Tuttavia, diversi membri del forum di Cybertruck Owners Club hanno osservato che il colore grigio visualizzato nel configuratore Tesla è leggermente più scuro rispetto alle foto: questo indicherebbe quanto l’accuratezza di Tesla nel descrivere le configurazioni dei propri optional lascerebbe un po’a desiderare.

Restando sempre in tema, infine parliamo del CyberTrailer di Living Vehicle, pensato per il Tesla Cybertruck. Quest’ultimo è stato da poco presentato e si distingue per il suo design futuristico e la sostenibilità, con pannelli solari e generatori di energia. Funziona come stazione di ricarica mobile e offre un sistema innovativo per il riciclo dell’acqua. Il prezzo è veramente proibitivo, parliamo di ben 175.000 dollari, senza dimenticare le dimensioni imponenti (6,5 metri di lunghezza), difficile muoversi con un veicolo del genere, soprattutto se si pensa di guidarlo in piccoli paesi come quelli italiani.