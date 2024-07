L’estate è il momento perfetto per cambiare gestore! Approfittare delle numerose promozioni telefoniche disponibili sul mercato è la cosa migliore che potresti fare. Con il caldo e la bella stagione, gli operatori telefonici lanciano promozioni sempre più vantaggiose e super pazze per attirare dalla loro parte nuovi clienti. Tra questi, forse il più folle di tutti è Kena Mobile con la suo nuovissima e bollente offerta “Ke estate con Kena”.

Sì, ci sono tantissimi altri gestori che potresti scegliere che stanno proponendo nuove tariffe, ma nessuno è conveniente quanto Kena. L’operatore virtuale saprà sicuramente catturare la tua attenzione con il suo ultimo piano straricco di giga e vantaggi illimitati. Ma sai cos’è la cosa più bella? Il prezzo! Pagando pochissimo avrai sul tuo smartphone tutto quello che ti serve.

Ma Ke estate è senza Kena?

L’offerta estiva di Kena Mobile “Ke estate con Kena” è una delle più vantaggiose attualmente disponibili sul mercato. Attivandola avrai sulla tua linea telefonica un pacchetto straordinario. In esso sono inclusi ben 230 GB per la navigazione ad una velocità pazzesca, minuti illimitati per chiamare sempre chi vuoi e per quanto tempo desideri e 200 SMS. Quanto costa? Soltanto, per poco tempo, 6,99 euro al mese.

Questa offerta spicca tra tutte non solo per i tantissimi GB inclusi, ma anche per il prezzo così straordinario. Altro vantaggio favoloso è che non è previsto alcun costo di attivazione! Se poi scegli l’attivazione online avrai un mese di prova gratuito. La promozione è riservata a chi proviene da operatori specifici come PosteMobile, Iliad, Tiscali e altri specificati nella pagina online Kena della promozione.

L’offerta “Ke estate con Kena” è altamente conveniente, soprattutto per chi necessita di molti GB di internet durante le vacanze. Per chi è già cliente, è possibile passare a questa offerta in qualsiasi momento! Vuoi attivare “Ke estate con Kena”? Ti basta visitare la pagina ufficiale. Troverai subito tutte le informazioni che possono servirti per sottoscrivere l’offerta e, se fossi convinto, potresti già accedervi direttamente online. Il primo mese è completamente GRATIS, provala subito e non pagherai l’attivazione!