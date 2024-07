Whatsapp: la funzione per non farsi scoprire in chat

WhatsApp continua ancora ad essere l’app di messaggistica istantanea più popolare in assoluto e ce ne sono di valide ragioni perché lo sia! Le sue funzionalità, gli aggiornamenti e tutte le nuove aggiunte continue la rendono la migliore, tanto da battere anche i suoi competitor più agguerriti, come Telegram. Ci sono però alcune persone vedono nella sua popolarità e nelle sue tante funzioni una minaccia alla privacy. Anche se non esiste una vera e propria “modalità di navigazione in incognito” su WhatsApp, è possibile configurare alcune impostazioni per aumentare di molto la propria sicurezza e la propria privacy.

Trucchi per una maggiore privacy su WhatsApp

Per aumentare la tua privacy su WhatsApp e imitare il più possibile modalità di navigazione in incognito che usi qualche volta sul pc, puoi seguire alcuni passaggi precisi nelle impostazioni dell’app. Inizia aprendo prima di tutto l’app e poi accedi al menu (i tre puntini verticali). Da qui, clicca sulla voce “Impostazioni” e accedi successivamente alla “Privacy”. Nella sezione “Privacy” ti troverai davanti a diverse opzioni da modificare secondo le tue preferenze.

In questa sezione puoi scegliere chi può vedere il tuo ultimo accesso online. Hai la possibilità di fare in modo che solo i tuoi contatti da te selezionato o anche nessuno possa sapere quando sei stato online l’ultima volta. Se vuoi un assoluta privacy ti consigliamo di pigiare “Nessuno”! Allo stesso modo, puoi anche limitare l’accesso alla tua foto del profilo di WhatsApp in modo che solo chi vuoi possa vederla.

Le informazioni del tuo profilo, come ad esempio il tuo stato, possono essere ugualmente limitate. Puoi infatti scegliere chi può vedere gli aggiornamenti WhatsApp, escludendo chi non desideri acceda alle tue personali comunicazioni o puoi condividerli solo con un numero determinato di persone. Se non vuoi che gli altri sappiano quando hai letto i loro messaggi, disattiva le conferme di lettura, quella che tutti conosciamo come la “spunta blu”. Ricorda, però, che disattivando questa funzione, non potrai vedere nemmeno quando gli altri leggono i tuoi messaggi quindi valuta bene la tua scelta!