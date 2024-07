Iliad sta affrontando un significativo disservizio in tutta Italia, come confermato dalle segnalazioni pervenute in redazione e dai dati di Downdetector. Gli utenti stanno riscontrando gravi difficoltà nel connettersi al web e in molti casi si registra una totale assenza di segnale di rete, con blackout completi che impediscono sia le chiamate che la navigazione.

Il blackout nazionale di Iliad

Le città più colpite sono le grandi metropoli come Milano, Torino, Roma, Napoli, oltre a Perugia e Verona. I primi problemi sono emersi poco prima delle 15:00 e si sono rapidamente estesi in tutta la nazione. Fino a pochi minuti dopo le 17:00, Downdetector ha registrato circa 750 segnalazioni di disservizi.

Iliad non ha ancora fornito spiegazioni ufficiali sulle cause del problema. Continueremo a monitorare la situazione e scriveremo ulteriori aggiornamenti non appena saranno disponibili altre informazioni.

Questo disservizio è particolarmente rilevante poiché l’operatore telefonico francese non aveva affrontato problemi di tale entità da diverso tempo. L’ultimo episodio significativo risale a novembre scorso, quando un down aveva interessato anche altri operatori come WindTre, TIM, Fastweb e Very Mobile.

Gli utenti si sono riversati sui social media per esprimere il loro disappunto e cercare spiegazioni. La rapidità con cui si sono diffusi i problemi ha colto molti di sorpresa, causando disagi notevoli, soprattutto nelle città dove la connettività è essenziale per le attività quotidiane e lavorative. L’assenza di comunicazioni ufficiali da parte di Iliad non ha fatto altro che alimentare l’incertezza tra gli utenti, già provati da un pomeriggio di frustrazioni digitali.

Si aspettano risposte

Il ritorno alla normalità è la priorità assoluta per l’azienda, che dovrà fornire risposte chiare e tempestive ai suoi clienti. La fiducia degli utenti, dopo un lungo periodo di stabilità, è messa alla prova da questo inaspettato blackout. Nel frattempo, resta alta l’attenzione su eventuali sviluppi e sulla risposta di Iliad a questo diffuso disservizio.