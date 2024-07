Quanto può essere noioso e fastidioso mettersi sul telefono e cercare l’app giusta che soddisfi a pieno tutte le richieste e obiettivi che ci siamo imposti. Questo a quanto pare sembra non essere più un problema per quanto riguarda Google Play Store.

La stessa applicazione sta pensando di introdurre una nuova funzionalità direttamente sullo store garantendo un miglioramento di quest’ultimo.

Google Play Store, nuova funzionalità?

Tutti ormai sanno dell’importanza di questo store e di quanto sia fondamentale per Android. Visto che si parla della piattaforma sulla quale gli utenti possono trovare in base alle loro necessità le applicazioni di cui si ha bisogno.

Per questo motivo visto anche la usa importanza il team di sviluppatori di Google Play Store si è messo a lavoro per il suo miglioramento. Introducendo così delle modifiche che hanno come obiettivo il miglioramento dell’esperienza per gli utenti che la utilizzano.

Tra le funzionalità presenti per migliorare l’esperienza degli utenti, il team di sviluppo di Google Play Store ha introdotto una nuova funzionalità. Essa ha lo scopo di aiutare gli utenti nella ricerca ovvero anche nella categorizzazione delle applicazioni in base anche al device supportato. E da quello che è emerso dall’analisi del codice della versione 41.7.16-31 si pensa ad un eventuale miglioramento di tutto questo.

Adesso nel Google Play Store potremmo vedere i vari tipi di device supportati e i vari utenti hanno il permesso di visualizzarne tutte le varie e relative valutazioni. Nel mentre che il nuovo sistema rende molto più veloce il tutto.

Traendo i dadi possiamo capire che abbiamo davanti una piccola modifica e non una grande novità. La quale rende e permette ai vari utenti di risparmiare molto tempo attraverso questo.

Ritornando al presente non ci sono nuove informazioni su questa novità che potrebbe essere a disposizione dopo la sua eventuale implementazione a tutti gli utenti nel relativo store.