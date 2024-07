Nel mondo della sanità connessa ci sono sempre delle nuove scoperte e sta diventando sempre più partecipe della vita quotidiana ma soprattutto della Life Sciences. Su questo ultimo fatto si basa il report fatto da Capgemini per individuare gli effetti di questo nuovo modo di sanità in termini di guadagno per le società. Capgemini stima che la sanità connessa contribuirà a più di un quinto del loro fatturato totale entro i prossimi cinque anni. La Life Sciences è un campo dove vengono analizzate tutte le materie riguardanti la medicina come la biologia, la biotecnologia, la biochimica e che contribuiranno al benessere dell’ uomo ma anche degli animali.

Questo studio ha preso in esame 420 dirigenti di organizzazioni del settore che hanno sperimentato dei progetti di Connected Health e che grazie ad esse hanno fatturato un guadagno annuo di oltre 500 milioni di dollari. Alcune delle società intervistate sta adottando l’ AI generativa per contribuire alla creazione di una sanità connessa più efficiente. Questo tipo di implementazione aiuta le aziende a sviluppare delle nuove strutture dove poter analizzare i dati forniti dall’ AI e creare una nuova rete di informazioni che aiutano a garantire un lavoro più efficiente ed economico.

Capgemini, il report rivela anche altri fattori

Le aziende che hanno adottato progetti di Connected Health stanno aumentando sempre di più dato che hanno riscontrato un buono ritorno economico sul loro operato. Adesso il focus è sui dispositivi che vengono indossati e che devono essere adeguati al mondo digitale che ci circonda. Questi ultimi sono molto utili per avere una chiara visione dello stato di salute della persona poiché offrono un monitoraggio continuo in modo da creare delle attività che favoriscano la realizzazione di percorsi personalizzati per ogni tipo di persona. Un altro passo avanti si ha sull’ utilizzo dell’ intelligenza artificiale per creare dei dispositivi in grado di apprendere autonomamente e di interagire con i dati forniti ed immagazzinati nel cloud.

Il mondo della sanità sta cambiando e molte delle aziende si stanno adattando a questo cambiamento per sfruttare al massimo tutte le nuove opportunità che offre alle aziende.