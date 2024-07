Il produttore tech finlandese HMD Global ha ormai deciso da tempo di presentare ufficialmente tutta una nuova serie di smartphone con il proprio marchio. Uno di questi sarà il prossimo HMD Skyline, del quale abbiamo già avuto modo di scoprire qualcosa grazie a delle precedenti indiscrezioni. Nel corso delle ultime ore, però, sono spuntati in rete nuovi rumors e anche un’immagine renders di un altro modello che sarà annunciato a breve, ovvero il prossimo HMD View. Vediamo qui di seguito i dettagli.

HMD View, nuovi rumors e renders del prossimo mid-range di HMD

HMD View sarà uno dei prossimi smartphone di fascia media del produttore tech finlandese e, nel corso delle ultime ore, è stato avvistato in rete in una nuova immagine renders. Grazie a quest’ultima, possiamo quindi scoprire in anteprima cosa ci riserva il suo design. Dalle immagini, possiamo notare la presenza di due sensori fotografici posti a semaforo sul lato sinistro della backcover. Quest’ultima sembra poi che sarà disponibile almeno in due colorazioni differenti, ovvero Ice e Velvet.

Al centro, invece, troverà posto il logo del marchio HMD. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, sappiamo che a bordo ci sarà il soc Snapdragon 6s Gen 3 e questo significa che lo smartphone sarà in grado di supportare le nuove reti di quinta generazione. Per quanto riguarda la parte frontale, invece, sappiamo che lo smartphone disporrà di un display con tecnologia OLED con una risoluzione pari a FullHD+.

Per il momento non abbiamo conferme, ma immaginiamo che sarà presente una elevata frequenza di aggiornamento pari ad almeno 90Hz. Il nuovo dispositivo dell’azienda potrà poi vantare la presenza di una batteria con una capienza di 4700 mah e non dovrebbe mancare la presenza del supporto alla ricarica rapida. Tra le altre caratteristiche, sappiamo che ci saranno tagli di memoria con almeno 8 GB di RAM, un sensore fotografico principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine.

Rimaniamo comunque in attesa di ulteriori dettagli tecnici prima del debutto ufficiale del nuovo HMD View.