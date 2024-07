A maggio, si era diffusa la notizia che Apple avrebbe introdotto l’iPhone 17 Slim nel 2025. Secondo le indiscrezioni, il nuovo modello sostituirà gli iPhone “Plus” e rappresenterà il più grande restyling nella storia dei dispositivi. A tal proposito, il portale Macrumors ha raccolto vari rumor e li ha combinati con le proprie fonti per fornire un’idea di come sarà realmente l’iPhone 17 Slim.

Per il design, lo smartphone dovrebbe risultare molto più leggero rispetto agli iPhone15 e 16, grazie a uno chassis in alluminio invece che in titanio. Quest’ultimo è utilizzato per i modelli iPhone15 Pro e Pro Max. Inoltre, la Dynamic Island sarà più sottile, riducendo l’ingombro sullo schermo. Lo schermo stesso avrà una dimensione compresa tra 6,55″ e 6,6″, rispetto ai 6,7″ degli attuali e passati modelli “Plus“.

Come sarà l’iPhone 17 Slim di Apple?

Anche le fotocamere subiranno modifiche significative. L’iPhone 17 Slim continuerà ad avere due fotocamere, come i modelli “Plus”. Quest’ultime però non saranno più alloggiate in un quadrato nell’angolo in alto a sinistra del dispositivo. Invece, saranno disposte in una fascia orizzontale nella metà superiore del dispositivo. Il tutto con un design simile a quello dei Pixel di Google.

Sul fronte tecnico, l’iPhone 17 Slim di Apple dovrebbe essere equipaggiato con 8 GB di RAM, rispetto ai 6GB dell’iPhone15 Plus. L’aumento della RAM potrebbe già avvenire con l‘iPhone16, quindi suddetta novità potrebbe non essere esclusiva del modello 17 Slim. Il nuovo chip del dispositivo, previsto per il 2025, sarà denominato semplicemente “A19”. Un altro cambiamento significativo riguarda la fotocamera frontale. Quest’ultima passerà da 12 MP a 24MP.

Tra gli altri miglioramenti, si parla di un rivestimento esterno anti–riflessi e anti–graffio. Quest’ultimo sarà simile al Gorilla Glass Armor utilizzato nei Samsung Galaxy S24. Inoltre, potrebbe esserci una revisione del pannello OLED del display. Quest’ultima potrebbe portare la tecnologia ProMotion anche su un iPhone non-Pro. Ciò con un refresh rate dinamico tra 1 e 120Hz e uno schermo con tecnologia always–on. L’unico potenziale inconveniente sembra essere il prezzo. Il nuovo iPhone “Slim” di Cupertino potrebbe, infatti, costare persino più dell’iPhone15 Pro Max.