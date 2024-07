Le voci sul debutto del nuovo Galaxy S24 FE si susseguono ormai da tempo ma, fino ad ora, non ci sono state conferme ufficiali da parte di Samsung. La versione Fan Edition del proprio flagship dovrebbe permettere agli utenti di poter contare su un device che si posiziona nella fascia alta del mercato ma dotato di un prezzo concorrenziale.

Infatti, con le scorse generazioni, i device FE hanno rappresentato una porta di accesso per gli utenti che volevano sperimentare le funzionalità della gamma Galaxy S. Tuttavia, del Galaxy S24 FE si hanno pochissime informazioni a riguardo.

Il nuovo device Samsung è tornato sotto i riflettori grazie alle nuove indiscrezioni lanciate da David di @xleaks7 in collaborazione con il team di teleprompter.com. Il leaker è entrato in possesso di alcune immagini che mostrano il design previsto per il dispositivo.

Il design e le dimensioni del Samsung Galaxy S24 FE sono state svelate dal nuovo modello dummy trapelato in rete in queste ore

Le immagini non mostrano un Galaxy S24 FE reale ma una sua versione dummy. Si tratta di un modello realizzato in alluminio basato sulle forme reali del device. Questa tipologia di prototipo permette di avere tra le mani una versione definitiva del design e valutarne peso e usabilità.

Stando a quanto emerso, Samsung utilizzerà un design più squadrato con un netto cambiamento rispetto ai lati più arrotondati presenti sui Galaxy S24. Sulla parte posteriore spicca la tripla fotocamera con una quarta apertura per il flash.

Il display sarà circondato da cornici piuttosto spesse che, però, potrebbero dare maggiore carattere al design. Resta da valutare la resa finale che si potrà ammirare solo con il dispositivo reale. In generale, le dimensioni del Galaxy S24 FE saranno di 162,06 x 77,36 x 8,05 mm. Rispetto al modello predente, il device Samsung sarà più lungo e più largo ma più sottile. Infatti, per un confronto diretto, ricordiamo che il Galaxy S23 FE misurava 158,0 x 76,5 x 8,2 mm.

Parlare di funzionalità software per un modello dummy è piuttosto prematuro, ma siamo certi che su Galaxy S24 FE arriveranno le feature legate a Galaxy AI. Ci aspettiamo che il nuovo smartphone di Samsung possa fare il proprio debutto nel corso dell’autunno 2024 ma restiamo in attesa di maggiori dettagli.