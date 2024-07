Negli ultimi sette anni, le auto nuove hanno decisamente messo su peso. Secondo Autocar, il peso medio è salito di circa 400 kg, passando dai 1553 kg del 2016 ai 1947 kg del 2023. Questo aumento è stato più che altro trainato dalla crescente popolarità dei SUV. Nel 2016, solo il 16% delle auto testate erano SUV o crossover, e pesavano in media 1722 kg, più di 169 kg rispetto alle altre categorie. Nel 2023, la percentuale di SUV testati è salita al 24%, con un peso medio di 1985 kg, segnando un incremento generale nel segmento.

Il peso del progresso

Un altro fattore che ha inciso sul peso delle auto è l’elettrificazione. Nel 2023, le auto elettriche a batteria testate avevano in media 1991 kg, mentre le auto a combustione erano più leggere di circa 100 kg, con una media di 1897 kg (escludendo ibridi e ibridi plug-in). Questo mostra come le batterie abbiano un impatto significativo sul peso totale dei veicoli elettrici, influenzando anche la loro autonomia.

Questo trend di aumento di peso sembra inarrestabile. Nel primo trimestre del 2024, il peso medio delle auto testate ha superato la soglia dei 2000 kg. Oggi, solo tre modelli sul mercato europeo riescono a rimanere sotto la tonnellata. La Dacia Spring, aggiornata nel 2024, e la Suzuki Ignis condividono il peso di 970 kg, mentre la Mitsubishi Mirage è la più leggera in assoluto con soli 954 kg.

Più peso non è solo una questione di comodità o di spazio. Le auto più pesanti a combustione generano più inquinamento, mentre per le auto elettriche il peso aggiuntivo significa un’autonomia ridotta. Per cercare di affrontare questa sfida, Porsche sta collaborando con Alumobility per ridurre il peso delle auto elettriche. Il focus è sulla Taycan, dove stanno esplorando la sostituzione del tetto in acciaio con uno in alluminio. Questo cambiamento potrebbe ridurre il peso del veicolo fino al 40%, migliorando l’efficienza energetica senza compromettere prestazioni o sicurezza.

Una tendenza che va cambiata

Questa tendenza al peso maggiore è un riflesso delle scelte dei consumatori e delle necessità tecnologiche moderne. I SUV sono diventati una scelta preferita per molti, offrendo spazio e versatilità ma a costo di un maggiore consumo di carburante. D’altra parte, l’elettrificazione è fondamentale per ridurre le emissioni complessive del settore automobilistico, ma porta con sé sfide come il peso delle batterie e l’autonomia limitata.

Mentre l’industria cerca di bilanciare queste esigenze, i consumatori sono sempre più consapevoli dell’impatto ambientale delle loro scelte di mobilità. Il futuro delle auto sarà sicuramente caratterizzato da continue innovazioni per affrontare queste sfide, cercando di trovare il giusto equilibrio tra prestazioni, comfort e sostenibilità ambientale.