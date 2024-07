WindTre: promozioni per smartphone 5G a Rate Zero

WindTre ha una straordinaria promozione pronta per te! Puoi acquistare un nuovo smartphone con tanto di tecnologia 5G a rate zero. Il fulcro delle promozioni WindTre la soluzione della “rata zero”, che ti permette di dividere il costo dello smartphone su 24 rate mensili, ciascuna delle è pari a… 0 euro. Ma com’è possibile? Semplicemente pagherai solo un piccolo anticipo iniziale, il cui importo varia a seconda del modello scelto, partendo da un minimo di 49,99 euro. Questo anticipo ti consente di portare a casa il dispositivo immediatamente e non dovrai pagare l’intero importo al momento dell’acquisto. Le tue tasche ringrazieranno. Tra i modelli disponibili papabili ci sono il favoloso TCL 40R 5G, il fantastico ZTE Blade A73 5G, lo Xiaomi Redmi 13C 5G, il Samsung Galaxy A15 5G, l’eccezionale Motorola Moto G34 5G.

Una delle offerte più interessanti riguarda lo Xiaomi Redmi 13C 5G, che ha visto momentaneamente un ribasso dell’anticipo da 109,99 euro a 79,99 euro. Questo esempio evidenzia la dinamicità delle offerte WindTre, che possono variare nel tempo e devono essere considerate attentamente e poi colte al volo. Per attivare la promozione devi recarti in uno dei punti vendita WindTre, purtroppo non puoi usufruire del sito web ma puoi scoprire dove si trova il negozio più vicino a te.

Approfitta della promo WindTre

Vuoi approfittare di queste promozioni WindTre? Per farlo, devi essere già cliente WindTre con una SIM ricaricabile attiva da almeno 180 giorni. Il pagamento delle rate avviene tramite carta di credito o conto corrente bancario e hai anche la possibilità di decidere se mantenere la divisione di pagamento in caso dovessi cambiare idea o di saldare le rate residue in una sola volta.

Quando scade la promo? Fra non molto, precisamente il 25 luglio. Anche se potrebbero verificarsi cambiamenti, ti consigliamo di approfittare delle attuali opportunità. Le promozioni di smartphone 5G a rate zero di WindTre sono un’opportunità unica per te se desideri aggiornare il tuo dispositivo senza affrontare una spesa iniziale importante. Con tutti i modelli che hai a disposizione e le condizioni di pagamento così flessibili, questa iniziativa diventa ancora più allettante. Fai attenzione: valuta attentamente i dettagli delle promozioni e i requisiti necessari per usufruirne prima di avviare l’offerta.