Esselunga non si distingue solo per i suoi sensazionali prodotti alimentari, ma è anche una destinazione eccezionale per chi cerca promozioni irresistibili sui più fantastici ed ultimi dispositivi tecnologici. Le offerte spaziano da elettrodomestici a smartphone, computer e gadget innovativi che non sapevi di desiderare. Grazie alle sue promozioni vantaggiose, Esselunga diventa il luogo ideale per chi desidera rimanere aggiornato con le ultime novità tecnologiche senza dover spendere una fortuna.

Fare acquisti da Esselunga è semplicissimo! Puoi infatti anche usare il sito web o l’app dello store persino per fare la spesa. Non tutti i prodotti presenti nel volantino sono disponibili per l’acquisto online, ma puoi comunque scoprirne tutte le specifiche. In alcuni casi, come quello di oggi, sarà necessario andare in negozio per approfittare delle offerte.

PROMO straordinaria sul Samsung Galaxy A53 da Esselunga

Esselunga ha in serbo per te un’offerta imperdibile! Nel suo volantino, troverai il Samsung Galaxy A53 da 128 GB a un prezzo favoloso. Questo smartphone presenta uno splendido schermo definito Super AMOLED da 6,5″. Potrai giocare e guardare serie TV con una qualità visiva eccezionale anche in viaggio verso la tua destinazione estiva. Dotato del sistema operativo Android 12, il Galaxy A53 ha prestazioni davvero eccezionali e non rallenta anche se hai tante finestre aperte. Tramite i suoi 6 GB di RAM avrai tutto lo spazio che ti serve a disposizione.

Le capacità fotografiche del Samsung Galaxy A53 sono impressionanti. La fotocamera con quadrupla lente super potente ti farà scattare foto sorprendenti tramite la risoluzione da 64+12+5+5 megapixel. La ricarica rapida, inoltre, da 25W ti permette di avere il telefono completamente carico in pochi minuti, ideale se sei sempre in movimento e hai bisogno costantemente del tuo smartphone. Adesso il Samsung Galaxy A53 è disponibile solo nei negozi fisici di Esselunga al prezzo straordinariamente folle di 249 euro. Non perdere questa fantastica opportunità! Per scoprire ulteriori dettagli e per esplorare tutte le offerte del momento ti consigliamo di far visita al sito di Esselunga (a cui puoi accedere da qui).