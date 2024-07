Se state cercando di migliorare la vostra casa con tecnologie smart, questa è l’occasione giusta per approfittare di incredibili sconti su una vasta gamma di prodotti SwitchBot. Dal 7 al 17 luglio 2024, SwitchBot offre significativi sconti su Amazon e sul loro sito ufficiale, rendendo i prodotti smart home più accessibili che mai.

Offerte dal 7 al 15 Luglio

Floor Cleaning Robot S10

Prezzo Originale : €1,099.99

: €1,099.99 Link Amazon : Floor Cleaning Robot S10

: Floor Cleaning Robot S10 Link Sito Ufficiale : Floor Cleaning Robot S10

: Floor Cleaning Robot S10 Sconto Totale : 27.27%

: 27.27% Prezzo Scontato: €799.99

Descrizione: Il Floor Cleaning Robot S10 è un robot di pulizia avanzato progettato per mantenere la tua casa impeccabile. Equipaggiato con sensori intelligenti, navigazione avanzata e capacità di pulizia profonda, questo dispositivo è perfetto per chi desidera una casa sempre pulita senza sforzo. Grazie alla sua potente aspirazione e alla funzione di lavaggio, il S10 può gestire facilmente qualsiasi tipo di sporco su vari tipi di pavimenti.

Lock Pro

Prezzo Originale : €139.99

: €139.99 Link Amazon : Lock Pro

: Lock Pro Link Sito Ufficiale : Lock Pro

: Lock Pro Sconto Totale : 20%

: 20% Prezzo Scontato: €111.99

Descrizione: Il Lock Pro è una serratura intelligente che ti permette di controllare l’accesso alla tua casa tramite il tuo smartphone. Compatibile con assistenti vocali come Alexa e Google Assistant, questa serratura offre sicurezza e praticità, permettendoti di bloccare e sbloccare la porta a distanza o con un comando vocale.

Lock Pro + Hub Mini Matter Enabled + Keypad Touch

Descrizione: Questo pacchetto completo include il Lock Pro, il Hub Mini Matter Enabled e il Keypad Touch, offrendo una soluzione completa per la sicurezza della tua casa. Il Lock Pro permette il controllo remoto della serratura, il Hub Mini estende la compatibilità a più dispositivi e il Keypad Touch aggiunge un ulteriore livello di sicurezza con accesso tramite codice.

Universal Remote (Solo sul sito ufficiale)

Prezzo Originale : €69.99

: €69.99 Link Sito Ufficiale : Universal Remote

: Universal Remote Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €48.99

Descrizione: Il Universal Remote di SwitchBot è un telecomando universale che ti permette di controllare vari dispositivi elettronici da un’unica interfaccia. Compatibile con un’ampia gamma di elettrodomestici, questo dispositivo semplifica la gestione della tua casa smart, permettendoti di controllare TV, condizionatori e altri dispositivi con un solo telecomando.

Curtain 3 Rod

Prezzo Originale : €89.99

: €89.99 Link Amazon : Curtain 3 Rod

: Curtain 3 Rod Link Sito Ufficiale : Curtain 3 Rod

: Curtain 3 Rod Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €62.99

Descrizione: Il Curtain 3 Rod di SwitchBot è un dispositivo che automatizza l’apertura e la chiusura delle tende. Facile da installare e compatibile con la maggior parte dei bastoni per tende, questo dispositivo rende la gestione della luce naturale nella tua casa un gioco da ragazzi. Controllabile tramite smartphone o assistente vocale, offre comfort e praticità.

Curtain 3 U Rail

Prezzo Originale : €89.99

: €89.99 Link Amazon : Curtain 3 U Rail

: Curtain 3 U Rail Link Sito Ufficiale : Curtain 3 U Rail

: Curtain 3 U Rail Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €62.99

Descrizione: Simile al modello Curtain 3 Rod, il Curtain 3 U Rail è progettato per tende con binari a U. Questo dispositivo automatizza il movimento delle tende, permettendoti di controllarle facilmente con un’app sul tuo smartphone o tramite comandi vocali. È ideale per migliorare la gestione della luce e la privacy nella tua casa.

Mini Robot Vacuum K10+

Prezzo Originale : €399.99

: €399.99 Link Amazon : Mini Robot Vacuum K10+

: Mini Robot Vacuum K10+ Link Sito Ufficiale : Mini Robot Vacuum K10+

: Mini Robot Vacuum K10+ Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €299.99

Descrizione: Il Mini Robot Vacuum K10+ è un robot aspirapolvere compatto ma potente. Ideale per piccoli appartamenti e spazi ristretti, questo robot è dotato di sensori avanzati e una forte capacità di aspirazione per mantenere i tuoi pavimenti puliti senza sforzo. Con una batteria a lunga durata e funzioni di pulizia programmabili, il K10+ è un eccellente alleato per le pulizie quotidiane.

Water Leak Detector

Prezzo Originale : €21.99

: €21.99 Link Amazon : Water Leak Detector

: Water Leak Detector Link Sito Ufficiale : Water Leak Detector

: Water Leak Detector Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €16.49

Descrizione: Il Water Leak Detector di SwitchBot è un dispositivo essenziale per la sicurezza della tua casa, progettato per rilevare tempestivamente perdite d’acqua e prevenire danni costosi. Facile da installare e monitorabile tramite l’app SwitchBot, questo rilevatore invia notifiche istantanee al tuo smartphone in caso di rilevamento di acqua, permettendoti di intervenire rapidamente.

Offerte dal 16 al 17 Luglio

Pan/Tilt Cam Plus 3K (Solo su Amazon)

Prezzo Originale : €79.99

: €79.99 Link Amazon : Pan/Tilt Cam Plus 3K

: Pan/Tilt Cam Plus 3K Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €59.99

Descrizione: La Pan/Tilt Cam Plus 3K è una telecamera di sorveglianza avanzata che offre immagini in alta risoluzione 3K e funzioni di panoramica e inclinazione per una copertura completa. Ideale per la sicurezza domestica, questa telecamera può essere controllata tramite smartphone, permettendoti di monitorare la tua casa da qualsiasi luogo.

Pan/Tilt Cam Plus 2K (Solo su Amazon)

Prezzo Originale : €49.99

: €49.99 Link Amazon : Pan/Tilt Cam Plus 2K

: Pan/Tilt Cam Plus 2K Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €37.49

Descrizione: Simile alla versione 3K, la Pan/Tilt Cam Plus 2K offre immagini di alta qualità in 2K e funzioni di movimento per monitorare ampi spazi. Questa telecamera è perfetta per chi cerca una soluzione di sicurezza affidabile e facile da usare, con accesso remoto tramite app.

Bot White

Prezzo Originale : €29.99

: €29.99 Link Amazon : Bot White

: Bot White Link Sito Ufficiale : Bot White

: Bot White Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €22.49

Descrizione: Il Bot White è un piccolo dispositivo che può automatizzare i pulsanti di accensione/spegnimento di vari dispositivi. Facile da installare e controllabile tramite app, questo bot può essere programmato per accendere e spegnere luci, elettrodomestici e altri dispositivi con un semplice tocco.

Hub 2

Prezzo Originale : €79.99

: €79.99 Link Amazon : Hub 2

: Hub 2 Link Sito Ufficiale : Hub 2

: Hub 2 Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €55.99

Descrizione: Il Hub 2 è un dispositivo centrale che collega e gestisce vari prodotti SwitchBot, migliorando la loro compatibilità e funzionalità. Con il supporto per gli assistenti vocali e il controllo remoto tramite app, il Hub 2 è fondamentale per creare un ecosistema smart home completamente integrato.

Outdoor Meter

Prezzo Originale : €19.99

: €19.99 Link Amazon : Outdoor Meter

: Outdoor Meter Link Sito Ufficiale : Outdoor Meter

: Outdoor Meter Sconto Totale : 25%

: 25% Prezzo Scontato: €14.99

Descrizione: L’Outdoor Meter è un termometro e igrometro che monitora le condizioni ambientali esterne. Con la possibilità di collegarsi al tuo smartphone, questo dispositivo ti fornisce dati in tempo reale su temperatura e umidità, aiutandoti a mantenere un ambiente confortevole e sicuro.

Outdoor Meter 3+1 Kit

Prezzo Originale : €69.99

: €69.99 Link Amazon : Outdoor Meter 3+1 Kit

: Outdoor Meter 3+1 Kit Link Sito Ufficiale : Outdoor Meter 3+1 Kit

: Outdoor Meter 3+1 Kit Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €48.99

Descrizione: Questo kit comprende tre Outdoor Meter e un dispositivo aggiuntivo, permettendoti di monitorare più aree contemporaneamente. Ideale per chi vuole avere un controllo preciso delle condizioni climatiche in varie zone della casa o del giardino.

Meter Plus

Prezzo Originale : €21.99

: €21.99 Link Amazon : Meter Plus

: Meter Plus Link Sito Ufficiale : Meter Plus

: Meter Plus Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €15.39

Descrizione: Il Meter Plus è un termometro e igrometro avanzato che offre dati precisi e aggiornati su temperatura e umidità. Con un display chiaro e la possibilità di connessione all’app SwitchBot, questo dispositivo ti aiuta a mantenere il controllo delle condizioni ambientali interne.

Meter Plus (2 Pack)

Prezzo Originale : €35.99

: €35.99 Link Amazon : Meter Plus (2 Pack)

: Meter Plus (2 Pack) Link Sito Ufficiale : Meter Plus (2 Pack)

: Meter Plus (2 Pack) Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €25.19

Descrizione: Questo pacchetto doppio offre due Meter Plus, permettendoti di monitorare la temperatura e l’umidità in più stanze contemporaneamente. È una soluzione ideale per chi vuole garantire comfort e sicurezza in tutta la casa.

Meter Plus (4 Pack)

Prezzo Originale : €64.99

: €64.99 Link Amazon : Meter Plus (4 Pack)

: Meter Plus (4 Pack) Link Sito Ufficiale : Meter Plus (4 Pack)

: Meter Plus (4 Pack) Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €45.49

Descrizione: Il pacchetto da quattro Meter Plus offre una copertura estesa per monitorare le condizioni climatiche in tutta la casa. È perfetto per chi ha bisogno di monitorare diverse stanze o ambienti contemporaneamente.

Blind Tilt

Prezzo Originale : €69.99

: €69.99 Link Amazon : Blind Tilt

: Blind Tilt Link Sito Ufficiale : Blind Tilt

: Blind Tilt Sconto Totale : 30%

: 30% Prezzo Scontato: €48.99

Descrizione: Il Blind Tilt è un dispositivo che automatizza il movimento delle tende a veneziana. Facile da installare e controllabile tramite app, questo dispositivo ti permette di regolare facilmente la quantità di luce che entra nella tua casa, migliorando il comfort e l’efficienza energetica.

Queste offerte imperdibili rappresentano un’ottima opportunità per aggiornare la tua casa con le ultime tecnologie smart. Non perdere l’occasione di acquistare questi prodotti a prezzi scontati dal 7 al 17 luglio 2024.