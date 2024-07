Samsung celebra i Giochi Olimpici e Paralimpici con il Galaxy Z Flip6 Olympic Edition

Sfruttando la finestra di presentazione dei suoi nuovi dispositivi pieghevoli e soprattutto la sua partnership con gli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi, Samsung ha presentato una particolare versione del suo nuovo Galaxy Z Flip6.

Lo smartphone con chiusura a conchiglia e doppio schermo arriva nella nuova Olympic Edition. Il lancio di questo prodotto segna l’impegno continuo che l’azienda sudcoreana fornisce da più di trent’anni con la sua tecnologia a sostegno dei Giochi.

Samsung lancia il nuovo Galaxy Z Flip6 Olympic Edition

Il nuovo Galaxy Z Flip6 Olympic Edition presenta un design versatile e compatto allo stesso tempo ma con una colorazione gialla arricchita da decorazioni in oro con con gli anelli olimpici e anche gli agitos paralimpici. Samsung inoltre concede a tutti la possibilità di personalizzare il dispositivo con un esclusivo Flipsuit Case, realizzato in collaborazione con la Maison di lusso parigina Berluti, designer ufficiale delle divise della squadra francese per la cerimonia di apertura.

Si tratta quindi di un nuovo esercizio di stile applicato allo smartphone che è più in contatto con il lifestyle moderno.

“Samsung ha superato i limiti della tecnologia mobile a sostegno dei Giochi Olimpici e Paralimpici e dei suoi atleti per quasi tre decenni. Siamo onorati di offrire la nostra ultima innovazione Galaxy agli atleti di Parigi 2024 e di dare loro l’opportunità di provare in prima persona il potente e intelligente Galaxy Z Flip6, anche prima del suo lancio ufficiale sul mercato. Siamo entusiasti di vedere come la nostra tecnologia permetterà agli atleti di vivere l’esperienza dei Giochi come mai prima d’ora: dalla possibilità di creare connessioni significative, a quella di condividere e di catturare i momenti più belli durante la permanenza a Parigi e non solo“, queste le parole di Stephanie Choi, EVP & Head of Marketing of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics.