Il settore automobilistico sta puntata sempre più sulla produzione di veicoli elettrici e ormai i big del settore hanno già a disposizione alcuni prodotti. Una di queste aziende è senz’altro la casa automobilistica francese Renault. Quest’ultima, in particolare, sembra che abbia in cantiere una nuova auto elettrica nota al momento con il nome di Renault 4. Proprio quest’ultimo modello sembra che sia stato avvistato in rete in alcune foto spia durante dei test su strada. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Renault 4, spuntano in rete nuove foto spia dell’auto elettrica di Renault

Nel corso delle ultime ore è stata avvistata in rete una delle prossime auto elettriche del marchio automobilistico Renault. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo alla prossima Renault 4. Si tratta di uno dei prossimi modelli elettrici della casa automobilistica e a quanto pare l’azienda sta ancora ultimando i test su strada per testarne l’efficacia. In particolare, la vettura in questione è stata avvistata in rete sulle piste del sud Europa.

Come spesso accade, nelle foto emerse in rete possiamo notare come la vettura sia stata pesantemente camuffata per non lasciare trapelare troppi dettagli, almeno dal punto di vista estetico. Nonostante questo, possiamo comunque scorgere qualche piccolo dettaglio. Risalta all’occhio infatti che ci troveremo di fronte ad un piccolo crossover. Le foto in questione non lasciano intravedere alcun dettaglio per quanto riguarda gli interni del veicolo.

Tuttavia, qualche tempo fa erano emerse in rete altre indiscrezioni proprio riguardanti gli interni di questo veicolo. Stando quindi a quanto era emerso, all’interno della prossima Renault 4 ci sarà un ampio pannello che ospiterà sia la strumentazione digitale sia il sistema di infotainment. Somiglianze, in parte, che condivide con la cugina Renault 5.

Per il momento questo è quanto è emerso su questo nuovo modello a marchio Renault. Prima del suo debutto ufficiale sul mercato, emergeranno sicuramente tante altre informazioni di rilievo.