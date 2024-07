Nel primo semestre del 2024, Mark Zuckerberg è stato al centro dell’attenzione mediatica per una serie di motivi che vanno dal suo impegno nel Metaverso ai progetti di sicurezza apparentemente futuristici alle Hawaii. Sembra però che ora sia arrivato il momento delle vacanze. Zuckerberg e la sua famiglia hanno deciso di concedersi un momento di relax in Italia. Le prime notizie riguardanti la loro presenza nel paese mediterraneo sono circolate all’inizio di luglio. Quando il celebre megayacht “Launchpad” del CEO di Meta è approdato al Marina di Castellammare di Stabia.

Tale super yacht, con un equipaggio di oltre 40 persone, è dotato di ogni lusso immaginabile. Sono compresi un beach club e persino un cinema a bordo. Il costo vertiginoso dell’imbarcazione si aggira intorno ai 300 milioni di dollari. Una cifra che riflette la straordinaria ricchezza e il gusto per il lusso di Zuckerberg.

Zuckerberg in vacanza in Italia con una mega imbarcazione

Non solo il megayacht principale, ma anche l’accompagnamento di un secondo yacht noto come “Wingman” ha attirato l’attenzione. È una nave da supporto dotata di un equipaggio di circa 20 persone e una lunghezza di 66 metri. L’imbarcazione è dotata di una pista per elicotteri. Ciò sottolinea ulteriormente il livello di lusso e comfort che Zuckerberg ha cercato di garantire durante la sua permanenza in Italia.

Le vacanze della famiglia hanno toccato diverse destinazioni italiane. Inclusa l’Isola d’Elba e ora Castellammare di Stabia. Secondo alcune fonti, i prossimi luoghi potrebbero includere Pompei e la Costiera Amalfitana. A tal proposito, Zuckerberg che sembra particolarmente interessato agli scavi archeologici nella zona di Castellammare di Stabia, come riportato da vari media tra cui il Corriere della Sera e Repubblica.

L’aspetto più curioso della vicenda potrebbe essere la speculazione su cosa il CEO stia effettivamente facendo. Considerando il suo interesse per l’intelligenza artificiale e l’obiettivo di Meta di sviluppare una General Artificial Intelligence, è plausibile ipotizzare che Zuckerberg non stia solo godendo del sole italiano. Il CEO potrebbe già contemplare il futuro dei progetti di Meta, anche a bordo del suo megayacht.