Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, lo sconto applicato in questi giorni su Amazon è uno dei migliori in circolazione, infatti il prezzo di vendita è fortemente ridotto rispetto al listino originario, ma solo per pochissimo tempo.

Il prodotto risulta essere caratterizzato da dimensioni perfettamente allineate con le aspettative dei consumatori, riuscendo a raggiungere 161,2 x 74,3 x 8 millimetri, ed un peso di soli 187 grammi. Il display è invece un componente da 6,67 pollici di diagonale, che raggiunge 1220 x 2712 pixel, con 446 ppi, mantenendo comunque tecnologia OLED e 120Hz di refresh rate.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro: lo sconto è di 120 euro

Xiaomi Redmi Note 13 Pro è lo smartphone che tutti desiderano, almeno per quanto riguarda la fascia media, con un prezzo che va fortemente a ribassare la spesa che l’utente avrebbe dovuto sostenere di listino. Per la precisione originariamente aveva un costo di 399,90 euro, che è stato ridotto del 30% da Amazon stessa, in modo completamente automatico, sino ad arrivare ad un valore finale di soli 279 euro. L’ordine lo potete completare qui.

Le specifiche tecniche non terminano con quanto espresso poco sopra, infatti lo smartphone è caratterizzato dalla presenza di un buon processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen2, con alle spalle 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (che risulta essere facilmente espandibile tramite microSD). Il comparto fotografico è invece composto da 3 sensori differenti: un principale da 200 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 8 megapixel, ed un bokeh da 2 megapixel.

La batteria, come nella maggior parte dei prodotti Xiaomi, raggiunge 5100mAh, potendo allo stesso tempo approfittare anche della ricarica rapida, così da essere sicuri di poter tornare ad utilizzare lo smartphone il prima possibile. La spedizione viene gestita da Amazon, con consegna in tempi rapidissimi e possibilità di fruire di un prodotto no brand con garanzia di 24 mesi.