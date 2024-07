Iliad: Giga 180 e Flash 250 con 5G gratis ora disponibili

Quando un gestore come Iliad scende in campo lo fa con lo scopo di vincere e questo ormai non è più un mistero. Chi ama il provider che è arrivato in Italia ormai diversi anni fa sa benissimo che la sua qualità è la migliore in circolazione, non solo in questo paese ma anche in Europa. Portarsi a casa un’offerta di Iliad equivale dunque ad avere il meglio, esattamente come hanno visto le persone durante lo scorso 2023. Le cose sono cambiate nettamente rispetto ai primi mesi di quell’anno, i quali videro Iliad non più in cima alle classifiche di gradimento.

Quello che ha portato i gestori a far diventare le loro offerte sempre più vantaggiose è sicuramente la volontà degli utenti. Sono moltissime le persone che hanno intrapreso un percorso diverso rispetto ad un tempo e che lo hanno fatto a cuor leggero. Prima un cambiamento di gestore comportava diverse situazioni, peraltro tempi molto più lunghi. Ora è tutto diverso con le tempistiche che si sono snellite, i prezzi che si sono abbassati e soprattutto con la semplicità molto più spiccata nel trovare un gestore all’altezza. Le esigenze degli utenti sono quindi cambiate proprio in concomitanza con il cambiamento del mercato. Iliad incarna tutto questo con le sue offerte attuali: la Giga 180 e la Flash 250.

Iliad batte la concorrenza con due offerte di due famiglie diverse ma simili tra loro

Sia la Giga 180 che la Flash 250 offrono alla loro interno tanti minuti, messaggi e giga. La prima delle due costa 9,99 € al mese per sempre con minuti e messaggi senza limiti e 180 giga in 5G.

La Flash 250, che scade il prossimo 17 luglio, consente di avere gli stessi minuti e messaggi senza limiti verso tutti ma con 250 giga in 5G ogni mese per 11,99 €. Entrambe le soluzioni sono disponibili sul sito ufficiale dove possono essere sottoscritte.