Honda celebra il ritorno della iconica Prelude: un simbolo di innovazione

Honda ha presentato al Goodwood Festival of Speed 2024 il concept della nuova Prelude, segnando il ritorno dell'iconico modello in Europa.

Honda ha fatto il suo ritorno trionfale al Goodwood Festival of Speed 2024 con il debutto europeo del Honda Prelude Concept. Durante il quale ha commemorato anche il 25° anniversario dall’introduzione della sua prima auto ibrida. Questo evento segna un capitolo molto importante nella storia automobilistica. In quanto riporta in scena l’amatissima Prelude. La vettura famosa per il suo equilibrio impeccabile tra prestazioni sportive ed efficienza ecologica.

Il PreludeConcept è stato presentato con grande enfasi al Japan Mobility Show lo scorso anno. Esso promette di catturare l’immaginazione degli appassionati di automobili grazie alla sua fusione di design elegante e tecnologia ibrida all’avanguardia. Incarna infatti perfettamente l’impegno decennale di Honda verso l’elettrificazione. Ciò grazie all’ offerta di una guida emozionante che non compromette la sostenibilità ambientale. Insomma è piuttosto chiaro che questo nuovo modello sia destinato a rinnovare la famosa tradizione di eccellenza della casa automobilistica giapponese.

Il futuro delle auto Honda in Europa

Tomoyuki Yamagami, Chief Engineer di Honda Motor, ha sottolineato che la nuova Prelude rappresenta il culmine di 25 anni di ricerca e sviluppo nell’ambito ibrido. Ma anche un passo avanti verso l’obiettivo del marchio di raggiungere il 100% di vendite di veicoli elettrici entro il 2040. Questo modello rappresenta infatti un omaggio al passato glorioso della casa automobilistica nel settore ibrido. Oltre che un’anteprima del futuro. Un domani in cui la performance sportiva si fonde armoniosamente con l’efficienza energetica.

La serie completamente elettrificata di Honda in Europa, include versioni come Jazz, Civic, HR-V, ZR-V e CR-V. Chiara testimonianza dell’impegno continuo dell’azienda verso la sostenibilità e l’innovazione. Questi veicoli incarnano l’approccio di Honda di rendere la guida non solo ecologica ma anche gratificante. Essi infatti sono equipaggiati con motorizzazioni avanzate che consentono una transizione fluida tra guida elettrica, ibrida e tradizionale. Ecco quindi che la Prelude Concept continua a definire il futuro della mobilità. Offrendo agli automobilisti europei un’esperienza di guida che unisce la “joy of driving” con la consapevolezza ambientale.