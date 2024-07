HoMobile di recente ha annunciato il lancio di una nuova e ambiziosa offerta nel settore della telefonia mobile italiana. Questa è conosciuta come ho. 5,99. Tale promozione mira a conquistare nuovi clienti offrendo un pacchetto completo a un prezzo estremamente competitivo. Essa sarà disponibile dal 8 al 29 luglio 2024, con possibilità di prolungamento. Rappresentando così un’opportunità imperdibile per chi cerca un servizio affidabile e conveniente.

HoMobile: scopri tutti i servizi e i dettagli inclusi

L’offerta ho. 5,99 propone un piano mensile al costo di soli €5,99. Quest’ ultimo include 100GB di internet in 4G. Con velocità di navigazione fino a 60 Mbps in download. A ciò si aggiungono minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali di rete fissa e mobile, nonché SMS senza limiti. In più, per coloro che desiderano usufruire della rete di quinta generazione, è possibile aggiungere un upgrade mensile di €0,99. Grazie al quale sarà possibile navigare in 5G con velocità di download fino a 2Gbps e upload fino a 200Mbps. Il tutto enza restrizioni rispetto agli standard attuali della rete 5G di Vodafone.

Per rendere la promo ancora più allettante, HoMobile offre anche la possibilità di attivare gratuitamente la SIM fisica. Mentre per coloro che preferiscono l’eSIM è previsto un piccolo costo di attivazione di €1,99. Invece, per i nuovi clienti che attivano la promozione con un nuovo numero o effettuando la portabilità da altri operatori come Iliad, Fastweb e altri, è in vigore un costo promozionale di attivazione di €2,99 anziché il tradizionale €29,90. Ma per i clienti provenienti da TIM, Vodafone, WindTre e Very Mobile, il prezzo è di €29,90. In più sarà obbligatoria l’attivazione del servizio di ricarica automatica per il pagamento dei rinnovi tramite carta di credito, conto corrente o carte conto prepagate. Ad ogni modo, se siete interessati a conoscere le altre soluzioni messe a disposizione dall’ operatore vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di HoMobile. Qui troverete tutte le proposte attualmente attive e scegliere quella che soddisfa maggiormente le vostre esigenze.