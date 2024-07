Tutti gli utenti che stavano aspettando il momento giusto per acquistare uno smartwatch di casa Huawei, devono sapere che in questi giorni è disponibile una fantastica promozione, che promette il libero accesso allo Huawei Watch Fit 3, con l’aggiunta gratis delle Freebuds SE 2.

Lo sconto parte prima di tutto sull’acquisto di uno smartwatch estremamente recente, essendo stato lanciato sul mercato proprio qualche mese fa, capace di catturare l’attenzione con prestazioni al top, a partire dall’ampio display AMOLED a colori di ottima qualità, con diagonale da 1,82 pollici e completamente touchscreen.

Huawei Watch Fit 3: offerta con regalo gratis

Una vera e propria occasione per riuscire a spendere poco o niente sull’acquisto di ben due prodotti differenti: al giorno d’oggi il bundle, che include Huawei Watch Fit 3 e Freebuds SE 2, sarà vostro a soli 159 euro, contro i 208 euro del prezzo consigliato, così da arrivare a risparmiare ben 50 euro sul valore originario di listino. Lo trovate subito a questo indirizzo.

Al netto dell’omaggio, lo smartwatch è sicuramente un dispositivo molto interessante sotto molteplici punti di vista: permette il monitoraggio delle più importanti attività fisiche, con calcolo di passi, distanze percorse, calorie bruciate, battito cardiaco e SPO2, passando poi per il monitoraggio del sonno e dello stress, con assoluta precisione. La batteria gode di una autonomia estesa fino ad un massimo di 10 giorni, a patto che comunque non venga utilizzato il chip GPS integrato.

In ultimo non possiamo che elogiarne il design, caratterizzato da una colorazione in contrasto, con la presenza della piccola ghiera rossa, ed il cinturino in tessuto, adattissimo per il periodo estivo che stiamo attraversando. In confezione troverete comunque tutto il necessario per il corretto funzionamento, così da essere sicuri di poter continuare ad utilizzare il device per lungo periodo.