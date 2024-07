Logitech G Pro X Superlight 2, un nome lunghissimo per identificare uno dei migliori mouse da gaming lanciati dall’azienda, in termini di prestazioni, ma soprattutto di rapporto qualità/prezzo con il quale gli utenti si possono confrontare al giorno d’oggi.

Il dispositivo presenta alcune specifiche tecniche in grado di innalzarlo nell’Olimpo dei device di questo tipo: polling 4K, ben 32’000 DPI, tasti ibridi lightforce, sensore Hero 2 per una maggiore precisione, 5 pulsanti programmabili, passando poi per una grandissima versatilità, essendo utilizzabile senza problemi con qualsiasi sistema operativo attualmente in commercio: Windows, Mac OS, Android, iOS e simili.

Mouse da gaming Logitech in offerta

Il mouse da gaming di casa Logitech può essere vostro con un risparmio davvero non da poco, infatti il suo prezzo consigliato è di 179 euro, una cifra che risulta essere più che bilanciata in termini di rapporto qualità/prezzo, ma che Amazon ha deciso di ridurre fortemente, così da arrivare a garantire al consumatore un risparmio decisamente inedito ed esclusivo, fino a scendere a soli 125 euro di spesa da sostenere. Completate l’ordine a questo link.

Disponibile sul mercato in tre colorazioni differenti, il mouse in questione risulta essere caratterizzato da una durata della batteria molto elevata: si contano fino a 95 ore di utilizzo continuativo, essendo presente un componente di questo tipo direttamente al suo interno. Il tracking di oltre 500 IPS garantisce una elevata precisione nell’utilizzo, mentre il peso di 60 grammi non va ad appesantire e rendere più complesso l’utilizzo da parte del consumatore finale stesso. Molto comodi sono anche i tasti personalizzabili, posti direttamente sui bordi del device, così da riuscire a cucire l’esperienza secondo le proprie esigenze, peccato che ciò limiti l’utilizzo da parte dei mancini, i quali si trovano in difficoltà e dovranno virare verso altri elementi.