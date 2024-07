Volkswagen apporta importanti aggiornamenti per i suoi minivan elettrici ID. Buzz in Italia. Un nuovo powertrain migliorerà sia le prestazioni che l’autonomia. Inoltre, è stata presentata la versione a passo lungo, capace di ospitare fino a 7 passeggeri. Per quel che sappiamo, i nuovi prezzi non sono stati ancora comunicati, ma potrebbero seguire la stessa linea del modello scorso che partiva dai 67.389,99 euro.

Il minivan elettrico Volkswagen, disponibile anche in versione Cargo, ha ora un motore elettrico da 286 CV che va a sostituire il precedente da 204 CV. Avremo quindi più potenza ed un’alimentazione migliore con la batteria da 79 kWh (avente una leggera capacità in più della precedente da 77 kWh). Essa supporta anche la ricarica rapida in corrente continua fino a 185 kW, permettendo di passare dal 10 all’80% in meno di 30 minuti. L’ID. Buzz, tramite le modifiche apportate, riesce ora ad accelerare passando da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi. E la velocità massima? Si passa ai 160 km/h, 20 in più rispetto ai precedenti 140 km/h.

Novità anche per gli hardware e i software sui modelli ID. Buzz Volkswagen

Oltre al nuovo powertrain, tutti i modelli ID. Buzz Volkswagen hanno ricevuto aggiornamenti sia hardware che software. Il sistema di infotainment ora dispone di un display da 12,9″, sostituendo il precedente da 12″, e l’assistente vocale è stato integrato con ChatGPT. Ora è anche possibile ordinare l’ID. Buzz con un Head-Up Display. La gamma di sistemi di assistenza alla guida ora presenta il Park Assist Plus con funzione Remote. A che serve? Consente di parcheggiare a distanza tramite smartphone. Novità anche con l’Exit Assist, una funzione che segnala la presenza di veicoli o biciclette in avvicinamento quando si apre una porta.

La nuova versione a 7 posti del minivan Volkswagen con il passo più lungo (la LWB), arriva in Italia con una lunghezza di 4.962 mm. La larghezza è di 1.985 mm senza specchietti retrovisori esterni e l’altezza varia fino a 1.927 mm a seconda dell’equipaggiamento. Il motore in questa versione è da 286 CV ed ha una batteria da 86 kWh. Le prestazioni, per quanto detto dalla società, prevedono un passaggio da 0 a 100 km/h in 7,9 secondi ed una velocità massima di 160 km/h.