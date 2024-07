A quanto pare, per il mese di luglio, l’operatore telefonico tinte verdi Very Mobile ha deciso di dare una svolta al proprio mercato puntando sui suoi ex clienti, l’operatore ha infatti avviato una campagna promozionale dedicata proprio a coloro che hanno deciso di chiudere il loro rapporto con l’operatore cercando ovviamente di convincerli a tornare sui loro passi, questi ultimi stanno infatti ricevendo un SMS di avviso che li informa della presenza di una promozione dedicata specificatamente a loro con caratteristiche davvero convenienti.

L’SMS sta infatti arrivando solo ed unicamente ad alcuni ex clienti e ai quali viene proposto un ritorno al passato con condizioni decisamente agevolate, viene infatti proposta una promozione che garantisce minuti, giga ed SMS ad un costo davvero conveniente e difficile da trovare sul mercato.

La promozione

La proposta presente all’interno della promo è davvero incredibile, abbiamo infatti 200 GB di dati con una connettività massima in 4G, costituita da una velocità di download e upload fino a 30 Mbps, l’offerta include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali ed SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale, ma a sorprendere è senza alcun dubbio il costo mensile che è di appena 5,99 euro al mese, davvero conveniente.

Come se non bastasse l’operatore telefonico per rendere ancora più appetibile la propria promozione ha deciso di azzerare completamente il costo di attivazione della Sim, dunque una volta sottoscritta la promo l’unico costo da pagare sarà il primo mese di promozione, nient’altro.

Attenzione però, come sottolineato all’interno del testo del messaggio d’avviso, tale promozione per coloro che hanno ricevuto il messaggio, sarà disponibile fino al 23 luglio di quest’anno, se siete interessati dunque procedete entro questa data dal momento che dopo non potrete più farlo, senza alcun dubbio, si tratta di una promo che in molti potrebbero voler sfruttare soprattutto per il suo costo davvero basso.