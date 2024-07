Google Pixel 8a viene considerato da molti come il fratello minore di Google Pixel 8 e 8 Pro, uno smartphone che vuole sicuramente dire la sua nel mercato, senza puntare particolarmente in alto, in termini di prestazioni, ma riuscendo a coprire tutti i difetti con un rapporto qualità/prezzo incredibilmente conveniente ed alla portata di tutti.

Lo smartphone risulta essere leggermente più piccolo della media, raggiungendo per la precisione 152,1 x 72,7 x 8,9 millimetri di spessore, ed un peso che oggi si aggira attorno ai 188 grammi. Nasce come completamente resistente all’acqua, con display OLED da 6,1 pollici di diagonale, che raggiunge una risoluzione massima di 1080 x 2400 pixel, 431 ppi ed un refresh rate di 120Hz.

Google Pixel 8a: la promozione inaspettata

Una promozione davvero inaspettata che riduce la spesa da sostenere per l’acquisto di Google Pixel 8a di circa 50 euro, in questo modo l’utente non dovrà più spendere 549 euro per il suo acquisto, ma potrà decidere di rifarsi ad un investimento di circa 499 euro, con il 9% di sconto. Il modello in promozione è sempre con garanzia legale della durata di 24 mesi, e prevede 128GB di memoria interna. Per l’acquisto collegatevi subito qui.

Il processore è il nuovissimo Google Tensor G3, con GPU Immortalis-G715s MC10, che prevede anche 8GB di RAM. Ottimo è il comparto fotografico, dove possiamo trovare una coppia di sensori: un principale da 64 megapixel, seguito poi a ruota da un ultragrandangolare da 13 megapixel, capace di raggiungere una risoluzione massima di 9328 x 6928 pixel, ed un sensore anteriore che prevede 13 megapixel.

La batteria è un componente da 4492 mAh, con connettività WiFi 6e dual band, bluetooth 5.3 con A2DP/LE, USB type-C 3.2, quindi anche con uscita video, passando poi per chip NFC e GPS. Per maggiori informazioni consigliamo di collegarsi al link inserito poco sopra.