Truffa colpisce gli utenti: il messaggio svuota il conto

Ancora una truffa sta girando tramite e-mail per colpire quanti più utenti possibile. Le persone si ritrovano di fronte ad un avviso da parte di un fantomatico corriere, ma non c’è nulla di vero.

Lo scopo è quello di trafugare i dati personali delle povere vittime che, affidandosi, tendono a rilasciarli senza problemi. Fate quindi molta attenzione e non cascateci.

Truffa del pacco non consegnato, state attenti: stanno cercando di fregarvi ancora una volta

Coloro che non hanno mai sentito parlare della truffa del pacco non consegnato, potrebbero ritrovarsi di fronte ad un problema molto grave. Le persone che hanno una spedizione in ballo, potrebbero credere al messaggio che sta girando tramite e-mail proprio in questi giorni. Il testo riferisce di un pacco che non è stato consegnato per il quale c’è bisogno di una conferma dell’indirizzo per rispedirlo di nuovo. In realtà non esiste nulla di tutto questo, in quanto il messaggio generato è solo un falso utile per fregare i dati alle persone.

Più utenti hanno riferito infatti dell’arrivo di questo messaggio truffa, il quale ha il compito di raccogliere quanti più indirizzi e-mail possibili. A questi poi vengono girate altre truffe utili per fare soldi, proprio come malviventi fanno da un po’ di tempo a questa parte. Qui in basso c’è il messaggio incollato praticamente uguale a come è stato ricevuto da tantissime persone:

“ID DI TRACCIAMENTO 58412233520000

TRACCIA

image Non siamo stati in grado di consegnare il tuo pacco in quanto non c’era nessuno che potesse firmare la ricevuta di consegna.

image Siamo qui per informarti che abbiamo bisogno di una conferma dell’indirizzo per rispedire nuovamente il pacco.

CONTROLLA QUI image“.

Il metodo per sfuggire a questa truffa è molto più semplice di quanto si crede: bisogna o ignorarla, o semplicemente non cliccare sui link presenti nel testo.