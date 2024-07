Soprattutto le persone che viaggiano molto e utilizzano spesso le autostrade italiane avranno a cuore il famoso Telepass. Il quale fa risparmiare molto tempo nella fase del pagamento del pedaggio, evitando così molte di quelle file che si vanno a formare davanti ai caselli.

Adesso anche Poste Italiane sta effettuando un aumento sull’abbonamento di quest’ultimo, ma quali sono le novità?.

Telepass, un aumento?

Dal 1 luglio 2024 come tutti ben sanno, il relativo canone di questo strumento si è ben più che raddoppiato. Si sta parlando di un relativo aumento del 113%, notizia che ha fatto passare i vari utenti verso la concorrenza.

Molte possono essere le varie ragioni per le quali l’azienda ha raddoppiato i costi relativi all’utilizzo del Telepass. Oltre normalmente alle ragioni di dinamica interne all’azienda che purtroppo nessuno può sapere visto che sono ristrettamente private. Tra le varie ipotesi che ci sono una è quella del voler monetizzare l’investimento diretto dall’azienda nel 2020. Sicuramente nessuno si aspettava una fuga davvero fulminea da parte degli utenti verso altre aziende. Si sta parlando di numeri che vanno all’incirca tra i 400.000-500.000 utenti persi dalla stessa Telepass. Tra queste ad esempio c’è UnipolMove che potrebbe aver superato gli 1,4 milioni di utenti.

A quanto pare riferendosi ai dati ottenuti la scelta effettuata da Telepass di raddoppiare e cambiare questo canone si potrebbe considerare a tutti gli effetti “suicida”. Normalmente si potrebbero effettuare altre perdite di utenti dopo l’estate. Oltre da calcolare gli utenti rimasti magari per un anno di canone gratuito e quindi dopo l’esaurimento di questa offerta potrebbero lasciare Poste Italiane anche loro.

Quindi questa mossa di alzare la quota dell’abbonamento di Telepass in un momento in cui la concorrenza è in espansione potrebbe essere considerata una mossa strana. Dove adesso le Poste Italiane stanno valutando di intromettersi nel mondo del pedaggio, normalmente stando attendi a molti rivali.