L’estate è sempre il momento migliore per cambiare operatore telefonico. La bella stagione esorta i principali operatori a rimodulare i loro listini proponendo tariffe particolarmente economiche tramite le quali poter ricevere delle quantità abbondanti di Giga per la navigazione. A ricevere gran parte dei vantaggi sono coloro che effettuano la portabilità del numero da un altro gestore, ai quali sono sempre riservate delle tariffe speciali.

WindTre, ad esempio, conquista i clienti Iliad e MVNO con la sua offerta GO Unlimited Digital 5G Limited Edition. L’offerta propone quantità illimitate di Giga per la navigazione e permette di usufruire di minuti ed SMS verso tutti i numeri.

Scopri come attivare l’offerta WindTre con Giga senza limiti!

Il costo dell’offerta WindTre GO Unlimited Digital 5G è di soli 10,99 euro al mese e prevede una spesa iniziale di 20,98 euro, di cui 9,99 euro necessari per l’attivazione iniziale. I clienti possono richiedere la tariffa presso uno dei punti vendita abilitati o tramite il sito ufficiale del gestore. In quest’ultimo caso, la SIM sarà spedita tramite corriere senza dover sostenere alcun costo extra.

Trattandosi di un’offerta operator attack, l’attivazione potrà essere effettuata soltanto da alcuni nuovi clienti. WindTre, infatti, rivolge la tariffa esclusivamente a coloro che procederanno con la portabilità da uno dei seguenti operatori:

Iliad, Fastweb, Coop Voce, LycaMobile, Poste Mobile, CM Link, Daily Telecom, DIGI MOBIL, ENEGAN, FEDER MOBILE, GreenICN, Intermatica, ITALIA POWER, NOITEL, NV mobile New, OPTIMA, OVUNQUE, PLINK, RABONA, SPUSU, TELMEKOM, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WINGS Mobile, WITHU, Elimobile, NT mobile, PLINTRON.

Passando a WindTre e attivando l’offerta in questione, i clienti provenienti da uno degli operatori qui elencati potranno ricevere: minuti senza limiti verso tutti i numeri, 50 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati per la navigazione alla massima velocità disponibile. Saranno inclusi nel prezzo anche i servizi utili come la segreteria telefonica e l’SMS di ricevuta di ritorno.