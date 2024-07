A distanza di qualche settimana dalla recensione di OPPO Reno 12 Pro, torniamo a parlare di questo smartphone, concentrandoci sulle sue funzionalità di intelligenza artificiale (IA). Reno 12 Pro è il primo dispositivo di OPPO destinato all’Europa a integrare una vasta gamma di funzioni IA, molte delle quali sviluppate in collaborazione con Google. Oggi testeremo queste funzioni per valutarne l’affidabilità e la qualità.

Le funzionalità IA di OPPO Reno 12 Pro

Le funzionalità IA di Reno 12 Pro si dividono principalmente tra fotografia e produttività. Per la fotografia, troviamo AI Studio, che crea ritratti, AI Clear Face, che migliora le foto di gruppo, AI Best Face, che seleziona i migliori volti nelle foto di gruppo, AI Eraser 2.0, che elimina soggetti indesiderati dalle foto, e AI Smart Image Matting 2.0, che permette di creare adesivi o copiare persone dalle immagini. In ambito produttivo, Writer AI assiste nella composizione dei messaggi, Speak AI sintetizza vocalmente le pagine web, e Summary AI riepiloga le pagine web o trascrive note vocali.

La maggior parte di queste funzioni sono supportate dal cloud, come AI Studio che utilizza AndesGPT, il modello proprietario di OPPO. Questo modello, inizialmente disponibile solo in Cina, ora opera su server europei e si adatta alle esigenze locali. Le informazioni elaborate dal cloud vengono immediatamente eliminate, garantendo una maggiore sicurezza rispetto ad app di terze parti.

Un aspetto interessante è che molte app di terze parti offrono funzioni simili a pagamento, mentre OPPO le include gratuitamente, anche se non è ancora chiaro se AI Studio adotterà un modello a pagamento in futuro. La grafica e la rapidità delle funzioni sono eccellenti, con AI Eraser 2.0 che offre prestazioni simili a quelle viste sui Samsung Galaxy S24.

Infine, OPPO ha introdotto due funzioni extra: LinkBoost e BeaconLink, che migliorano il segnale e permettono di effettuare chiamate anche in assenza di connessione. Queste funzioni dimostrano l’impegno di OPPO nell’ottimizzare l’esperienza utente e differenziarsi nel mercato degli smartphone.