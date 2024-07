In rete si discute incessantemente delle possibili caratteristiche della futura Nintendo Switch 2. Nel frattempo, un modder ha deciso di spingere oltre le prestazioni dell’attuale console, installando un secondo banco di RAM da 4GB. Tale intervento ha portato la memoria totale della console a 8GB, permettendo di esplorare nuove frontiere di performance.

Il modder, conosciuto su YouTube come Naga, ha documentato i risultati del suo esperimento in un video. Utilizzando una Nintendo Switch modificata, dotata di 8GB di RAM, una CPU da 2,6GHz e una GPU da 1,26GHz, Naga ha testato il funzionamento di 13 giochi per PC.

Nintendo Switch al centro di un interessante sperimento

Dai test di Naga emerge che, anche se la risoluzione rimanga bassa, l’aumento della memoria RAM ha permesso alla console di gestire bene molti dei giochi testati. Ad esempio, Final Fantasy 7 Intergrade è riuscito a mantenere un framerate stabile di 30FPS. Il risultato più eclatante è stato ottenuto con Fallout New Vegas, che ha raggiunto i 60FPS in una specifica location al chiuso. Ciò dimostra come il raddoppio della memoria RAM possa fare una differenza significativa nelle performance di gioco, anche su una console come la Nintendo Switch.

Non è la prima volta che la quantità limitata di RAM si rivela un ostacolo per le prestazioni della console. Lo stesso sistema modificato da Naga era già riuscito a far girare The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom a una risoluzione di 4K.

Quanto emerso fa crescere le aspettative di utenti ed appassionati riguardo la futura Nintendo Switch 2. A tal proposito, i rumor sulla Switch2 indicano che la nuova console sarà equipaggiata con 12GB di RAM. Quest’ultimi saranno suddivisi in due moduli LPDDR5 da 6GB ciascuno, con una velocità di 7500 MT/s. Ciò rappresenta un notevole incremento e promette di offrire miglioramenti significativi in termini di performance ed efficienza.