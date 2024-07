Microsoft esclude Android in Cina per motivi di sicurezza

Microsoft ha recentemente annunciato una decisione significativa per la sua filiale cinese: a partire da settembre 2024, i dipendenti non potranno più utilizzare dispositivi Android per le loro attività lavorative. Questa scelta drastica è parte dell’iniziativa “Secure Future Initiative” (SFI) dell’azienda, un programma dedicato a rafforzare la sicurezza informatica all’interno dell’organizzazione.

La nuova svolta Apple di Microsoft

Secondo quanto riportato da Bloomberg, i dipendenti cinesi di Microsoft dovranno passare esclusivamente ad iPhone per gestire le loro responsabilità aziendali. A supporto di questa transizione, Microsoft fornirà loro degli iPhone 15 specificamente destinati all’uso aziendale. Questa mossa rappresenta un cambio significativo considerando che solo l’anno scorso il governo cinese aveva vietato l’uso di iPhone da parte dei suoi funzionari, per motivi di sicurezza.

La decisione di abbandonare Android è motivata da diverse ragioni. Tra queste, la questione della sicurezza gioca un ruolo chiave: iOS, il sistema operativo di iPhone, è considerato generalmente più sicuro rispetto ad Android, notoriamente vulnerabile agli attacchi informatici. In aggiunta, la mancanza di accesso a Google Play Store in Cina potrebbe aver influenzato la scelta di Microsoft.

L’iniziativa SFI è stata annunciata da Microsoft nel novembre 2023, in risposta alla crescente minaccia degli attacchi informatici. Il programma mira a migliorare le impostazioni predefinite di sicurezza per i clienti dell’azienda, nonché a fornire un sistema unificato per la gestione e la verifica dell’identità degli utenti, dei dispositivi e dei servizi.

Recentemente, Microsoft è stata vittima di un attacco informatico da parte di un gruppo noto come Midnight Blizzard, il quale ha sfruttato password comuni per accedere alle caselle email di alcuni dirigenti. Si è ipotizzato che il gruppo possa aver ottenuto parte del codice sorgente di software Microsoft, con conseguenze potenziali anche su agenzie federali statunitensi.

Un problema di sicurezza informatica crescente

Questi eventi evidenziano la crescente importanza della sicurezza informatica per le grandi aziende globali come Microsoft, che devono affrontare continuamente minacce sofisticate e in continua evoluzione. Il passaggio a iPhone per i dipendenti cinesi rappresenta un passo significativo verso la protezione dei dati sensibili e la sicurezza delle operazioni aziendali in un contesto globale sempre più complesso e vulnerabile agli attacchi informatici.